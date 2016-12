C’est de saison, comme la bûche, le sapin, les boules, le vin chaud à la cannelle et les pulls ridicules qui font regretter de ne pas avoir forcé un peu plus sur le champagne à l’apéro. Pendant les fêtes de fin d’année, toutes les chaînes de télévision se croient obligées de remplir leurs grilles de fictions en forme d’énormes sucreries qui délivrent souvent les mêmes messages moralisateurs hollywoodiens et comportent systématiquement Noël dans leur titre.

La plupart de ces œuvrettes gentillettes ne présentent guère plus d’intérêt et de profondeur qu’un recueil des pensées philosophiques des candidats d’une émission de téléréalité.

Pour éviter la crise de foie, une sélection drastique s’impose donc. Histoire de faire rimer réveillon avec trop bon et de s’éloigner des gros clichés tout en célébrant l’esprit de fête et de partage de Noël. Du mélodramatique Arbre de Noël au plus grinçant Grinch, de l’éprouvant Furyo (en vo : Merry Christmas Mr. Lawrence) au film d’animation Polar express, du politiquement incorrect Père Noël est une ordure à la décapante Bûche de Danielle Thompson, ce ne sont pas les bons divertissements qui manquent.

Mais nous vous proposons de sortir un peu des sentiers battus avec de facétieux esprits de Noël…

Mission: Noël





Il ne faut pas se fier à ses airs bonhommes. Le Père Noël est l’une des personnes les mieux organisées de la planète. Qui conçoit le réveillon comme une véritable opération commando. Chaque membre de sa famille y tient un rôle très précis, pour qu’aucune cheminée, aucun obstacle ni le moindre retard ne puisse empêcher les enfants sages de recevoir leurs cadeaux à temps.

Mais voilà, malgré cela, un enfant n’est pas livré comme prévu. Et c’est la catastrophe. D’autant que le seul capable de sortir la famille de ce mauvais pas n’est autre qu’Arthur, le plus gaffeur de toute la bande.

Avec son vaisseau spatial de 3,35 km de long et 1,86 km de large, capable de transporter 2 milliards de présents et de permettre à un million de lutins de se laver dans les 62.103 salles de bain prévues à cet effet, le vaisseau parcourt l’espace à la vitesse hallucinante de 10.378 km/h. Autant de détails parfaitement farfelus qui en disent long sur le soin apporté par le Studio Aardman (créateur de Wallace et Gromit ou de Shaun le mouton) sans pour autant jamais se prendre au sérieux.

Cette petite merveille d’animation sort résolument des sentiers battus des Noëls hollywoodiens, et c’est un véritable enchantement.





Fantômes en fête





A Christmas Carol (Un chant de Noël en français), le classique des classiques de la littérature anglo-saxonne écrit par Charles Dickens en 1843, a été adapté des centaines de fois au cinéma. Mais pas toujours avec bonheur.

Avec Fantômes en fête (Scrooged en anglais), Richard Donner le revisite génialement en 1988. En faisant non pas d’Ebenezer Scrooge son héros, mais en suivant le plus tyrannique et le plus dénué de cœur de tous les patrons de télévision, Frank Cross. Magnifiquement campé par Bill Murray, au sommet du cynisme. Le soir de Noël, il ne se contente pas de virer un employé qui avait osé ne pas être d’accord avec lui. Il oblige aussi tout le monde à travailler en direct, pour une adaptation du fameux A Christmas Carol. Les fantômes du passé, du présent et de l’avenir, qui peuvent se montrer aussi sarcastiques que brutaux, c’est à lui qu’ils vont rendre visite. Ce qui débouche sur quelques scènes de mauvaise foi les plus hilarantes de toute l’histoire du cinéma.

Pas trop dans l’esprit de Noël, tout ça ? Oh que si. Car la morale est amenée sur un plateau de rires avec une intelligence tout à fait remarquable. C’est à voir, à revoir et à faire découvrir à toute la famille.





Love Actually





L’idée, toute simple, se révèle d’une redoutable efficacité : appliquer les bonnes vieilles recettes de la comédie romantique à la période de Noël. À Londres, avec l’esprit décalé que cela suppose.

Sous le gui vont donc se retrouver un Premier ministre épris de sa secrétaire, un vieux chanteur sur le retour tout surpris de faire à nouveau le buzz avec sa chanson de Noël, une jolie mariée surprise par le meilleur ami de son époux, un directeur de média qui délaisse sa femme au profit d’une de ses employées, ou un père qui fait de son mieux pour s’occuper seul de son fils.

C’est craquant, mignon, parfois joliment absurde, souvent touchant et drôle en même temps, absolument parfait pour un réveillon en amoureux avant d’inonder le reste de sa famille de coups de fil. Et d’offrir à l’élue de son cœur une longue déclaration muette, sous forme d’une multitude de pancartes.





L’étrange Noël de Mr. Jack





Que se passerait-il si les créatures délicieusement terrifiantes d’Halloween décidaient de séquestrer le Père Noël pour offrir aux humains une dose de frisson salutaire le 25 décembre au lieu des habituelles confiseries ?

Cette question, Tim Burton (qui d’autre ?) se l’est posée devant une vitrine remplie de guirlandes et de décors féeriques. Et cela lui a donné l’idée d’écrire un poème, dont est directement inspiré ce film d’Henry Selick, produit par Tim Burton (qui y tient aussi le rôle de directeur artistique).

Entièrement tournées en stop motion (image par image) en trois ans, les aventures de Jack Skellington ont pour but de révéler, par l’absurde, tout l’enchantement de Noël. En ne dévoilant que les tours pendables de quelques adorables facétieux cyniques ou de gentils monstres bourrés de bonnes intentions.

Visuellement éblouissant, L’étrange Noël de Mr. Jack n’a pas seulement révolutionné le monde de l’animation par sa technique jamais utilisée jusque-là dans un long métrage, il a aussi démontré qu’on pouvait totalement sortir du canevas à la guimauve et imposer l’esprit de Noël même dans les films les plus noirs. Un must absolu.