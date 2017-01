Perturbant. Voilà le premier mot qui vient à l’esprit à la vision de Rocco, un documentaire d’Alban Teurlai et Thierry Demaizière. Entre deux performances sexuelles brutales ou des questions humiliantes pour les jeunes femmes dénudées de l’âge de ses enfants, la seule star masculine du porno dévoile une face surprenante. Celle d’un homme que sa mère aurait bien vu en… prêtre, perpétuellement tiraillé entre son addiction au sexe et ses convictions religieuses, son romantisme (d’après sa femme) et son dégoût de lui-même, son "besoin du beau et du laid en même temps".

Un être d’une grande complexité et fragilité psychologique, tantôt franchement répugnant, tantôt plutôt attachant. Perturbant…

" Le plus surprenant, c’est que personne n’ait fait ce documentaire avant , lancent les deux réalisateurs. C’est le harder du siècle. Généralement, ils tiennent 7 ans, et lui 30. Il est connu planétairement. On a eu l’impression de faire le portrait du Mike Tyson du porno. Pourtant, au début, on voulait faire un sujet sur la pornographie, qui a pénétré tous les pans de la culture. Mais après l’avoir rencontré, c’était évident qu’il serait au centre du film."

Il se déteste beaucoup…

"C’est ce qui nous a frappés. On pensait tomber sur un mec content de lui et on a vu un type déchiré, coupable par rapport au regard qu’il imagine que sa mère (décédée, NdlR) porte sur lui, mais aussi celui de sa femme et ses mômes. Il est en souffrance. De la famille Siffredi, c’est lui qui va le plus mal, en fait. Sa femme fait du yoga, ses enfants ont dépassé la question et lui souffre et souffrira sans doute jusqu’à la fin."

Par moments, il est répugnant et à d’autres touchant…

(...)

