Pour incarner Freddie Mercury, Rami Malek ne s’est pas contenté de porter un dentier et de regarder des images des clips de Queen. Il a poussé le sens du détail jusqu’à engager une coach, Polly Bennett.



"Je savais que j’allais chanter, prendre l’accent britannique, parcourir la scène de long en large, et j’avais donc besoin d’une coach pour les mouvements."

Mais aussi pour la voix. Becky Bentham a en effet réalisé un mix de la voix de Rami Malek avec celle de Freddie Mercury. "Pour Bohemian Rhapsody, nous avons eu l’immense chance d’avoir accès à tous les enregistrements vocaux et musicaux, explique-t-elle. Mais à côté de ça, nous avons organisé des sessions d’enregistrement pour tout ce qui n’existait pas, ainsi que pour les performances scéniques de Rami Malek. Le but était d’offrir une bande-son la plus réaliste possible."

© AP Pour le Live Aid, la scène a été reconstruite à l’identique, avec l’aide de certains des concepteurs de l’époque. Sur le terrain d’aviation de Bovingdon. Sans le moindre spectateur. Mais Rami Malek pouvait compter sur les conseils de Brian May, toujours à ses côtés entre deux prises de vue, afin de garantir le réalisme de la séquence. Le résultat est bluffant.