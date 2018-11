Si l’on en croit les chiffres, l’attente autour du remake, dans une version en images de synthèse, du Roi Lion est énorme. En vingt-quatre heures à peine, la bande-annonce a été vue 224,6 millions de fois. De quoi laisser présager du meilleur pour Disney, qui n’en finit pas de revisiter ses classiques du dessin animé.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la réalisation de ce Roi Lion a été confiée à John Favreau, qui, en 2016, avait fait des miracles avec une version CGI (pour Computer-Generated Imagery, soit des images générées par ordinateur) du Livre de la jungle.

Succès critique et public, ces nouvelles aventures de Mowgli ont donc poussé la firme aux grandes oreilles à redessiner Simba, Scar, Timon, Pumba et tous les autres et à leur offrir une deuxième vie.

Le défi est de taille quand on sait à quel point le film d’animation, sorti en 1994, est cher au cœur des fans de Disney, même vingt-cinq ans après sa sortie. De plus, Le Roi Lion reste l’un des longs métrages en 2D qui a rapporté le plus d’argent puisque l’on avoisine - toutes recettes confondues, au niveau mondial - le milliard de dollars.

Judicieusement programmé le jour de Thanksgiving, ce trailer a fait l’objet de toutes les attentions chez Disney, qui ne voulait en aucun cas qu’il passe inaperçu, noyé au milieu d’autres grosses productions, comme Avengers 4 ou le retour de Mary Poppins.

Mais, en prenant à ce point les devants - le film sortira chez nous le 17 juillet 2019 ! -, Disney allonge d’autant la période durant laquelle fans et détracteurs pourront s’en donner à cœur joie et poster avis et commentaires sur les réseaux sociaux. Tout cela sur base de quelques images seulement et alors qu’on n’a pas encore vu à quoi ressemblait Simba quand il se mettait à parler…