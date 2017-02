Cinéma Réalisé par le très bon et très belge Philippe Van Leeuw, avec Virginie Surdej à la photographie, "Insyriated" a fait forte impression à la Berlinale en décrochant le Label Europa Cinemas. Onze autres films concourraient. Une consécration tombée au meilleur des moments: alors qu'"Insyriated" est au début de son chemin promotionnel et prêt à conquérir l'international, on lui décerne un label attribué par un groupe de 2.680 exploitants européens.

Plus qu'un prix, c'est un accélérateur de visibilité. Depuis 2003, date de création du festival berlinois, le dernier chef-d'oeuvre noir jaune rouge primé en date est Alabama Monroe, de Felix Van Groeningen.

D'autant plus qu'"Insyriated" est ancré dans une actualité brûlante. Son synopsis? "Rester enfermé jour et nuit, ne pas sortir, ne pas même oser regarder dehors, c'est trop dangereux. Ce n'est pas la prison, c'est le quotidien d'une famille de Damas, en pleine guerre." Le quotidien inspiré de faits réels, directement depuis la Syrie. A la distribution, les troublantes Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud et Juliette Navis.

La palmarès complet de la Berlinale sera révélé ce samedi soir. Deux autres films belges pourraient sortir leur épingle du jeu: "Il était une fois en Allemagne" de Sam Garbarski et "When the day had no name" de Teona Strugar Mitevska. Cocorico !

Et de deux !

"Insyriated" a remporté samedi soir le Prix du Public de la section Panorama. Il s'agit du second prix remporté par le long métrage au festival, après le Label Europa Cinema décerné vendredi. Présenté en première mondiale à Berlin, "InSyriated" est le deuxième long métrage du réalisateur. Il évoque la situation d'une famille en Syrie, à Damas, en pleine guerre.

InSyriated est produit par Altitude 100 Production (Belgique) et Liaison Cinématographique (France), en coproduction avec Minds Meet (Belgique), Né à Beyrouth (Liban), Versus Production, VOO et Be TV.