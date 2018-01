Il a incarné durant 162 épisodes l’un des privés les plus emblématiques du petit écran et redonner des couleurs aux chemises hawaiiennes. La série créée par Glen A. Larson et Donald P. Bellisario s’intitulait Magnum . Il y a tout juste 30 ans, en 1988, elle tirait sa révérence, laissant derrière elle des millions de fans nostalgiques. À 72 ans, la moustache et les tempes de Tom Selleck ont légèrement grisé. Cela ne l’empêche pas d’être toujours aussi vaillant et de démarrer au quart de tour façon Ferrari quand on évoque avec lui sa période cocotier…

L’ombre de "Magnum" ne vous pèse-t-elle pas trop encore aujourd’hui ?

(...)