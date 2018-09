Malgré le poids des ans, l’éclat de ses yeux bleus n’a rien perdu de son intensité. Même vêtu d’un jeans délavé, Robert Redford possède encore cette autorité naturelle dont sont dotés les derniers mohicans existentiels du Far West. D’une simplicité désarçonnante, l’ex cow-boy de Butch Cassidy, l’inoubliable ermite de Jeremiah Johnson, le réalisateur écolo de Au Milieu coule une rivière et de L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, c’est une évidence, ne s’embarrasse pas de sa légende. Surtout pas à l’âge de 82 printemps.

Il y a plus de 30 ans, ce fervent défenseur du cinéma indépendant créait le Festival Sundance. Au fil des décennies, cet événement qui a lieu au cœur de l’Utah, dans une petite station de ski, est devenu une pépinière de jeunes talents. Indéniablement cet homme n’a jamais aimé murmurer aux oreilles des majors hollywoodiennes ! Mais les meilleures choses ont une fin ! Même lorsqu’elles semblent immortelles, indéboulonnables, inaltérables, inoxydables. Preuve : Robert Redford a pris la décision - sage, on ne le sait pas, l’avenir nous le dira - de prendre sa retraite. Une nouvelle page de sa vie est donc en train de se tourner et tout laisse à croire qu’elle sera consacrée au premier amour de sa riche destinée : la Nature !

Vous avez déclaré récemment que The Old man and the Gun serait votre dernier film. Pourtant vous n’ignorez pas que dans votre profession, il ne faut jamais dire jamais !

"Comme je l’ai déjà annoncé, j’exerce ce métier depuis l’âge de 21 ans. J’ai donc débuté il y a fort longtemps ! Je n’ai pas envie d’employer le mot stop car si vous dites stop, c’est que vous vous arrêtez au milieu de la route ! Que c’est la fin ! Or, je suis convaincu que la route est longue. Je ne dirai donc pas stop mais plutôt prendre une autre direction . Je souhaite faire quelque chose d’autre ou poursuivre dans une voie que j’avais déjà explorée comme la réalisation ou la production !"

Quand vous avez lu le script de ce film, est-ce à ce moment-là que vous vous êtes dit que ce serait le dernier ?

(...)