À 81 ans, il apparaît pour la dernière fois devant la caméra dans Old Man and the Gun, attendu en salle cette année et dont les premiers clichés viennent d'être dévoilés.

Des clichés de Robert Redford dans une fiction, ce n'est jamais que la 78e fois qu'on nous en présente au cours des 58 dernières années. Mais ceux-ci sont historiques. Parce qu'ils clôturent son grand album cinématographique. Symboliquement, on l'y voit d'ailleurs, aux côtés de Sissy Spacek, l'air triste, dans une salle de cinéma déserte.

© Fox Searchlight



Dans Old Man and the Gun, il incarne un vieux truand de 70 ans (Robert Redford en a aujourd'hui 81), Forrest Tucker, qui trouve la force de s'évader de prison. Mais au lieu de se ranger des voitures, il profite de sa liberté pour se lancer dans une succession ininterrompue de cambriolages ! Le détective Casey Affleck va donc avoir du travail.

L'affiche est à la hauteur de l'événement, puisqu'Elisabeth Moss, Keith Carradine, Danny Glover et Tom Waits donnent la réplique à Robert Redford pour ses adieux au grand écran.

Il avait annoncé en novembre 2016 sa décision de ne plus jouer la comédie après cette comédie dramatique, pour se consacrer à la réalisation. Et depuis, il n'a en effet plus accepté aucun rôle. "J'en ai assez de jouer la comédie, déclarait-il. Je suis quelqu'un d'impatient, et c'est pénible pour moi de devoir m'asseoir pour attendre les prises de vues. Une fois que Old Man and the Gun sera achevé, je dirai au revoir à tout ça, pour seulement me concentrer sur la réalisation."

A ce jour, il n'a pas annoncé quel serait son prochain projet en tant que metteur en scène.