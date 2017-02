"Rock'n roll": la meilleure comédie depuis Intouchables

Il a l’air cool, Guillaume Canet. Mais en fait, il rentre tous les jours à la même heure pour enfiler ses chaussons. Et pour sa jeune partenaire de film, il n’est vraiment plus rock’n roll.

Notre avis

Depuis Intouchables, aucune comédie française ne nous avait autant fait rire. Marion Cotillard qui se prend pour Céline Dion ("J’en ai marre des rôles à Oscar", balance son compagnon), qui boîte parce que c’est mieux pour une bègue ou qui utilise ses César comme pieds de table, c’est déjà énorme dans l’autodérision. Et pourtant, ce n’est rien par rapport à ce que s’inflige Guillaume Canet, hilarant dans tous les excès ridicules (drogue mais pas rock ni sexe, hélas pour lui) et qui mélange astucieusement sa vraie vie (ce sont réellement ses parents qui le dézinguent dans un reportage) et gags purement fictifs.

Drôlissime au premier degré, cette comédie en dit aussi long sur la vie prêtée aux stars, la banalité de la réalité, la difficulté de vieillir aux yeux des fans et les souffrances engendrées par cette célébrité derrière laquelle on court tant aujourd’hui.

[...]

