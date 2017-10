Nous avons contacté plusieurs personnalités belges du show-biz pour savoir si elles ont connu des histoires de harcèlement à l'image de celles reprochées à Harvey Weinstein. Une seule d'entre-elles a accepté de s'exprimer. Il s'agit de Sandra Kim.

"Heureusement, je n'ai jamais connu de telles histoires de harcèlement sexuel. Cependant Il ne faut pas se voiler la face, dans notre métier, il y a toujours des avances de pas mal de mecs qui sont en chaleur. J'ai évidemment eu des demandes parfois un peu insistantes, mais j'ai un caractère bien trempé et je sais me défendre seule en mettant un holà à leurs avances et leur faire comprendre que je ne suis pas intéressée. Ca s'est toujours passé très correctement et je les ai remerciés très correctement également."

Vous n'avez donc pas eu à faire à la promotion canapé ?

"Non. Si ça avait été le cas, j'aurais préféré arrêter de chanter. Coucher pour y arriver, c'est pas mon truc. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues féminines qui l'ont peut-être fait mais je ne citerai pas de noms. On entend parler de certaines histoires mais je ne suis pas concernée."

Ces histoires que vous évoquez, on les tait dans le milieu, on n'en parle pas ?

"Il y a des rumeurs et il y a évidemment aussi des légendes. Il y a des choses vraies et d'autres qui sont grossies ou de l'ordre de la fabulation. Je connais une ou deux histoires dont je ne peux rien dire. Ce que je connais, moi, ce sont juste des promotions canapé où la personne était consentante. Il n'y a pas eu de contrainte ou d'obligation. Ca n'a rien à voir avec toutes ces actrices qui ont été obligées de passer à l'acte ou ont été agressées. Ce n'est pas comparable avec ce qui se passe à Hollywood. Sachant l'histoire, si aujourd'hui j'entendais qu'une collègue venait à être sexuellement agressée, je prendrais sa défense."