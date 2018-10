Le pavillon noir est hissé, les bouteilles de rhum précieusement stockées dans la cale sont prêtes à être vidées pour faire de la place à un coffre au trésor : pas de doute, un sixième abordage est en vue pour les Pirates des Caraïbes. Mais selon un angle d’attaque inédit. Barre à tribord toute, un changement de cap s’impose selon le capitaine aux oreilles rondes qui dirige le navire.

Assis sur un butin de 4,5 milliards de dollars accumulé en quatorze ans d’aventures de Jack Sparrow, Disney entend faire fructifier le magot en détroussant d’autres navires voguant dans les environs de Nassau. Mais pas nécessairement avec le même équipage. Selon le site Deadline, le studio a contacté les deux scénaristes de Deadpool 1 et 2, Rhett Reese et Paul Wernick, dans le but de poursuivre la saga. Ou, plus exactement, faire souffler un petit vent frais dans sa voilure.

Leur impertinence et leur humour mordant pourraient en effet faire mouche auprès d’un public qui trouvait que la saga commençait à s’enliser. Toujours selon le site, il leur aurait été demandé d’explorer la voie d’un reboot en priorité par rapport à celle d’une suite. Ce qui ne serait vraiment pas bon signe pour Johnny Depp, amené au mieux, si cela se confirme, à passer l’étendard orné d’une tête de mort à de jeunes successeurs.

Rien de tout cela n’a été officiellement confirmé. L’espoir peut donc continuer à faire office de fontaine de jouvence pour Jack Sparrow.