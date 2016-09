Sophie Marceau: "La nudité ne me pose aucun problème"

Cinéma

Les cheveux savamment décoiffés, pantalon estival, t-shirt gris et lunettes de soleil qui envahissent une bonne partie de son visage, c’est à pied, et décontractée, que Sophie Marceau arrive dans un bistro parisien pour évoquer son nouveau film, La taularde . "J’ai mes petits trucs pour passer relativement inaperçue" , lâche-t-elle un peu mystérieuse. On veut bien la croire, même si on l’a repérée au premier coup d’oeil.

"Je ne veux surtout pas me plaindre mais les conséquences de la notoriété sont telles que je suis obligée de me protéger, de me cacher. C’est chiant parce que moi, j’ai envie d’être une femme normale, de me promener tranquillement dans la rue. J’y arrive mais c’est clair que la notoriété me coupe de beaucoup de choses. Il n’y a jamais de phase de découverte, par exemple. Les gens ont d’office une image de moi avant même de me rencontrer. En quelque sorte, Sophie Marceau arrive toujours avant moi, si vous voyez ce que je veux dire (rire) . C’est pour ça que je cherche avant tout la vérité des rapports humains, la spontanéité et la simplicité."

Des traits de caractère qui expliquent sans doute pourquoi elle est aujourd’hui l’actrice préférée des Français. Mais aussi la deuxième femme, derrière Simone Veil. "Cela veut dire que le public m’accepte aussi bien dans le glamour que dans la simplicité. Et ça, c’est super. Un des grands pièges de notre métier, c’est de se perdre dans l’image. Lors de la sortie d’un film, il y a les interviews, les photos, on est partout et c’est facile de perdre la tête. C’est pour ça que j’ai besoin de rester dans la vraie vie : je suis une terrienne, j’aime avoir les pieds sur terre."

Mais aussi la tête dans les étoiles. Après quelques comédies romantiques, elle revient dans La taularde (en salle ce mercredi) dans un rôle surprenant, celui d’une femme qui fait évader l’homme qu’elle aime tout en sachant que cela lui vaudra un séjour en prison. "Les mecs, on sait souvent pourquoi ils sont en prison : braquages, phénomène de bandes, etc. Les femmes, elles, s’y retrouvent souvent à cause de leur passion, de sentiments ravageurs mais aussi de leur dévouement et de leur sens du sacrifice. Généralement, elles font des folies par amour pour un homme. Elles sont tournées vers l’intérieur, les émotions, alors que les hommes le sont plus vers l’extérieur, les revendications ou les faits de société. Quoique cela évolue - on voit désormais des femmes aussi poser des bombes - les femmes sont plus dans le psychologique, les hommes dans les apparences. Un film sur les prisons de femmes est donc forcément moins cliché, plus intime, plus profond, plus complexe. Ce que fait Mathilde paraît aberrant, mais cela s’est déjà réellement produit."

Tout en reconnaissant qu’elle n’irait pas aussi loin par amour, Sophie Marceau comprend parfaitement son personnage. "Dans la vie, toute face à son revers. Si une femme peut donner la vie, elle peut aussi tuer sans état d’âme, même si elle dispose de raisons profondes."

Des raisons, elle en trouve pour justifier un déshabillage intégral d’entrée de film. "Pourquoi aurais-je refusé de la tourner ? Elle est indispensable. Cette mise à nu correspond à la réalité des prisons, pour vous humilier, vous dépouiller des vêtements qui font partie de votre personnalité, pour vous montrer que vous n’êtes plus rien d’autre qu’un numéro. On ne peut pas comprendre à quel point elle est niée et rabaissée sans cela. Moi, la nudité ne me pose aucun problème du moment que le réalisateur me convainc de son importance. Aucune actrice n’a spontanément envie de se déshabiller devant une caméra. Il faut une bonne raison, le cerveau doit suivre…"

Le sien fonctionne à toute allure. Une chance pour nous…

Complice mais pas maman poule

Sophie Marceau ne s’en cache pas : elle doit faire un effort pour ne pas être trop cash. "Il faut faire attention parce que des déclarations peuvent prendre des proportions incroyables aujourd’hui. Ce que je dis est lu, commenté, donc parfois mal interprété ou déformé. Cela m’échappe alors complètement et cela devient très difficile à gérer. Or, même si avec le temps je me suis blindée, ce n’est pas toujours facile à vivre."

Mais le naturel reprend souvent vite le relais et, sauf pour sa vie privée qu’elle tient absolument à préserver, elle se lâche assez rapidement dans la conversation. Notamment en évoquant sa vision de l’éducation. "Dans la tête de Mathilde, c’est très clair. Elle a tout donné, tout ce qu’elle pouvait à son enfant, maintenant à son fils de vivre sa vie tout en lui laissant vivre la sienne. Elle aime un homme et c’est avec lui qu’elle veut passer le restant de ses jours. Cela peut paraître dur mais toutes les mamans font ça. Et moi aussi, même si je suis très complice avec mes enfants. Cela nous arrache le cœur quand on dit à un petit de 3 ans d’apprendre à se débrouiller seul, mais c’est une notion à inculquer tout petit. Plus tard, ils devront le faire. Les parents sont égoïstes, ils font ça pour eux, mais savoir que leur enfant va pouvoir s’en sortir sans eux, c’est aussi formidable."

"J’adore le cinéma belge mais…"

Lorsqu’elle n’assure pas la promo de La taularde, Sophie Marceau passe tout son temps sur son ordinateur. "Je finis d’écrire un scénario que j’espère mettre en scène l’année prochaine. Mais il faut encore trouver le financement. Ce n’est pas ma première réalisation mais l’expérience m’a appris que plus on sait, moins on sait… En plus, moi, je doute tout le temps. Même si, heureusement, cela ne m’empêche pas de faire les choses. Donc, je continue d’apprendre beaucoup."

Et elle pourrait le faire en compagnie de nos cinéastes si l’opportunité s’en présentait. "J’adore le cinéma belge. Il est très identifiable et va au bout des choses, ce qui me correspond bien. Mais on ne m’a jamais proposé de rôle… Cela ne s’est jamais fait, mais il me reste du temps…" Voilà nos réalisateurs prévenus : elle aime les défis."Certains ne sortent jamais de leur zone de confort, moi j’ai besoin de challenges pour me mesurer moi-même et évoluer. Quand on est trop dans la sécurité, on finit par se prendre les obstacles en pleine figure."