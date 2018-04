Découvrez toutes nos critiques des sorties ciné de la semaine. Au menu: "Gaston Lagaffe", "Ladybird" et "Drôles de petites bêtes".

"Gaston Lagaffe" : adapter l’œuvre de Franquin était mission impossible

Encore une adaptation de BD franco-belge. Et encore un ratage. Pas aussi monstrueux que ceux du Petit Spirou, de Lucky Luke, Iznogoud, Blueberry, Largo Winch, Michel Vaillant ou Les Chevaliers du ciel , mais un échec quand même. D’autant plus cruel que Pierre François Martin-Laval, alias PEF, est un vrai fan. Qui fait le maximum pour respecter les personnages et les gags originaux. Mais s’attaque à une montagne bien trop haute, tout simplement inaccessible. Pour lui ou n’importe quel autre cinéaste.

(...)