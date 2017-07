Découvrez nos critiques des sorties cinéma de cette semaine

Spider-Man: Homecoming

Très inspiré par Iron Man

Avec Homecoming , on craignait une nouvelle version inutile des débuts de Peter Parker en tant que Spider-Man. Mais, divine surprise, Jon Watts renouvelle totalement la saga avec brio.

Zappant joyeusement l’incontournable piqûre par une araignée ou le décès tragique de son oncle Ben, il nous présente un véritable ado d’aujourd’hui, branché en permanence sur les réseaux sociaux (le film débute d’ailleurs par les images tournées par Peter Parker de sa rencontre avec Iron Man), plus désireux de s’investir dans sa mission de sauveur de New York que dans les études où il excelle pourtant. Un kid enthousiaste qui ne comprend pas pourquoi les Avengers ne font pas appel à lui, qui se moque facilement de Captain America et qui, faute d’expérience, commet encore pas mal de bourdes en essayant de protéger les New-Yorkais des petits voleurs à la tire. En partie parce que ses pensées sont souvent tournées vers la belle et inaccessible Liz.

Notre avis : Top

(...)

