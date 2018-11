Le bédéiste de légende, créateur de Hulk et Spider-Man, avait développé une marque de fabrique bien à lui : jouer les caméléons furtifs dans chaque production Marvel. Dernier rendez-vous est pris : Avengers 4, en 2019.

Endeuillés par la perte de Stan Lee, décédé ce 12 novembre à 95 ans, les fans du Marvel Universe et des nombreux superhéros que Stan Lee a mis au monde (ou contribué à rendre célèbres) s'apprêtent à tirer un trait sur une petite habitude bien ancrée, développée depuis des décennies déjà : la recherche de l'apparition de Stan Lee dans les superproductions Marvel.

Ces clins d'oeil, Stan Lee en avait fait une véritable marque de fabrique. Un gimmick, plus qu'un running gag. Il disait, au LA Daily News en 2017, à propos de ces apparitions décalées : "C'est tellement drôle ! Je me sens comme un acteur. N'importe quel gosse souhaite devenir un acteur. Quand j'étais enfant, je me disais 'Oh, ce serait génial d'être comme Errol Flynn, j'adorerais être un acteur !' Donc je fais mon caméo. Pendant ce court instant, je suis vraiment un acteur.."

© Marvel Dans Avengers (2012), premier du nom, en vétéran de guerre.



Le premier caméo il y a... 30 ans déjà !

Stan Lee réalise son premier caméo télévisuel en 1989, à l'occasion du téléfilm Le Procès de l'incroyable Hulk. Le bédéiste de La Maison des Idées y fait une courte apparition au sein d'un panel de jurés.Mais c'est en 2000, et avec la sortie de X-Men, premier gros succès Marvel au cinéma, que Stan Lee a institutionnalisé son rituel. Le pape des comic books s'y improvise en vendeur de gâteaux sur une plage. En 2002, il sauve une gamine dans Spider-Man, mais, dans Daredevil (2003), c'est le jeune Matt Murdock qui l'empêche d'être renversé par un camion. On le retrouve dans Hulk (2003) en compagnie de Lou Ferrigno (l'interprète du géant vert dans la série des années 80), et en facteur dans Les Quatre Fantastiques (2005). En 2007, il brille dans deux scènes : en redonnant confiance à Peter Parker dans Spider-Man 3, et en se faisant refouler du mariage de Reed et Sue dans Les Quatre Fantastiques et le Surfeur d'argent.

© Marvel Dans X-Men : L'Affrontement final (2007).

En 2008, le MCU décolle, les caméos de Stan Lee aussi

2008, c'est, quelque part, le véritable décollage du MCU (Marvel Cinematic Universe). Le tout par le biais d'iron Man, premier du nom, de Jon Favreau qui installe Robert Downey Junior dans le costume métallique du superhéros. Stan Lee y a évidemment droit à son caméo : lorsque Tony Stark le confond avec... Hugh Hefner, le créateur du magazine coquin Playboy ! Comme les films, les caméos s'enchaînent par la suite : L'Incroyable Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Captain America : First Avenger (2011), le premier Avengers (2012), Thor : Le Monde des ténèbres (2013), Captain America : Le Soldat de l'hiver (2014) , etc. Jusqu'au second volet d'Avengers Infinity War, sur nos écrans en 2019. Il s'agira du dernier caméo du roi de l'incruste. A moins que Marvel, dans ses productions ultérieures, ne lui rende hommage numériquement ?