2018 vit ses derniers jours, mais elle n’est pas la seule menacée d’extinction au moment où le monde entier commence à placer les bouteilles de champagne au frais. Pour quelques-unes des sagas les plus mythiques du cinéma, l’année prochaine sera à marquer d’une pierre noire, annonciatrice d’une disparition.

La plus notable des fins de séries, nullement synonymes de bonnes affaires puisque les places ne seront certainement pas soldées, concerne bien évidemment Star Wars. Quarante-deux ans après avoir révolutionné le 7e art, l’ennéalogie tant désirée par George Lucas connaîtra sa conclusion le 18 décembre prochain. Pour la famille Skywalker, c’en sera terminé définitivement. La Guerre des étoiles se poursuivra, via des spin-off ou de nouvelles trilogies, mais sans elle. Pour plusieurs générations de cinéphiles, qui n’ont jamais vécu sans Dark Vador, la princesse Leia ou Luke Skywalker, plus qu’une page qui se tourne, ce sera la fin d’un monde.

© Reporters



Cet Épisode IX, dont le titre n’a pas été dévoilé, suscite tant d’attentes qu’il devrait venir chatouiller Titanic et , pourquoi pas, Avatar au sommet du box-office mondial de tous les temps. Chaque lieu de tournage est en tout cas épié par les aficionados comme s’il recelait les plus grands secrets, le Graal du 7e art. Sur la base des maigres infos recueillies, on sait qu’une partie de l’intrigue se déroulera dans le désert (ça, c’est classique pour la saga) et une autre dans les marécages. À ce niveau-là, deux théories s’affrontent. Certains se demandent si Rey ne finirait pas sa formation de Jedi comme Luke Skywalker avait promis de le faire sur Dagobah avec Maître Yoda. D’autres prétendent que le marais serait le lieu de combats entre la résistance et les troupes du Premier Ordre, comme sur Endor dans Le Retour du Jedi.

Au rayon des rumeurs toujours, BB-8 serait accompagné d’un autre droïde et Rey affronterait les chevaliers de Ren avec le sabre laser de Luke Skywalker. Il faudra malheureusement attendre une année complète pour vérifier tout cela.

Avengers

Le titre du prochain Avengers, Endgame ne laisse planer aucun doute : les super-héros vont tirer leur révérence le 24 avril prochain. Mais pas sans avoir uni une dernière fois leurs forces pour tenter de contrer les plans du tout-puissant Thanos. Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Evans (Captain America) ou Chris Hemsworth (Thor) ont déjà annoncé qu’ils quittaient l’univers Marvel après cet ultime opus. À charge pour une nouvelle génération d’Avengers de probablement prendre la relève.

© Reporters



L'extinction des dragons

Neuf ans après sa première rencontre avec le dragon Krokmou, Harold le Viking découvre un monde caché, celui des dragons, dans lequel se cache une femelle furtive. Au même moment, son village est attaqué. Entre l’amitié et la sauvegarde de leur propre univers, les deux amis vont devoir choisir. Ce qui mettra un terme définitif à leurs aventures en dessin animé le 30 janvier.

John Wick tire ses dernières cartouches

Vu la vitesse à laquelle il dégomme tous ses adversaires, John Wick (Keanu Reeves) va vite se retrouver seul sur Terre. Il fallait donc qu’il fasse ses adieux en mai prochain pour épargner quelques survivants. Ce sera sanglant, ancré dans le passé et explicatif de sa mortelle randonnée de cinq ans. Voilà de fameuses économies d’hémoglobine en vue pour l’après-2019...

Toy Story 4 : il ne faut jamais dire jamais

Avec les jouets comme avec James Bond, il ne faut jamais dire jamais. En 2010, Buzz l’Éclair et Woody clôturaient magistralement une trilogie entamée 14 ans plus tôt. Mais à la surprise générale, les pontes de Pixar n’ont pas pu résister à les ramener une toute dernière fois sur les grands écrans. Un retour prévu pour le 19 juin. Rien n’a fuité du scénario, mais ce sera sans conteste l’un des événements de 2019.

© Reporters



Phœnix ne renaîtra pas de ses cendres

Initialement, la Fox avait conçu X-Men : Dark Phœnix comme le début d’une nouvelle ère pour les mutants, dont l’existence était clairement menacée par Jean Grey (alias Phœnix) et ses pouvoirs quasiment illimités. Le rachat du studio par Disney a changé la donne. La conclusion a été modifiée, Phœnix ne renaîtra pas de ses cendres et cela devrait marquer la fin des X-Men jeunes. Les adultes, eux, devraient changer d’univers et probablement rejoindre les nouveaux Avengers…