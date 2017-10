La Force est encore et toujours avec Star Wars. Et le box-office aussi. Aux USA, la mise en prévente, plus tôt que prévu, des tickets pour Les derniers Jedi a suscité une véritable ruée. Avec des sites complètement bloqués par cette prise d’assaut informatique des fans, désireux d’avoir leur laissez-passer deux mois avant la sortie du film. Chez nous, le phénomène n’a pas encore pris cette ampleur, mais les réservations, ouvertes depuis hier, vont déjà à un rythme d’enfer pour les premières projections.

Il faut dire que Lucasfilm vient de solidement titiller la curiosité des inconditionnels de la famille Skywalker avec la présentation d’un nouveau poster, inhabituellement rouge sang. Mais aussi, surtout, d’une bande-annonce intrigante. Qui fait déjà l’objet de nombreuses supputations sur les forums spécialisés. En grande partie à cause des toutes dernières images. Rey, en sueur, se trouve en plein doutes : "J’ai besoin que quelqu’un me montre ma place dans tout ça." Juste après, Kylo Ren, mal à l’aise, lui tend la main. De là à imaginer qu’il tente de la faire passer du côté obscur de la Force, il n’y a qu’un pas que nombre d’admirateurs sont manifestement prêts à franchir.

Tout est déconcertant dans ce nouveau trailer. Luke Skywalker, main de fer à la Terminator, semble dépassé par la situation. "Je n’ai vu cette puissance brute qu’une fois. Ça ne m’avait pas effrayé alors. Maintenant si." Évoque-t-il le Leader Snoke, dont on aperçoit pour la première fois le visage extrêmement ridé, ou bien son apprentie chez qui la Force donne l’impression d’être très puissante ?

Il n’est pas le seul à se faire du mouron. L’ex-princesse devenue générale Leia (Carrie Fisher, pour la dernière fois, hélas), tremble alors que son fils, Kylo Ren, semble en mesure de la tuer en détruisant son vaisseau. Comme Rey et Finn (opposé au Capitaine Phasma) ont l’air eux aussi en souffrance, le suspense est déjà à son comble. Et il va falloir attendre le 13 décembre pour connaître les mystères de l’Épisode VIII. Comme celui qui entoure le Porg, le volatile qui concurrence Chewbacca comme copilote beuglant. Pourvu que la Force soit avec nous pour tenir jusque-là.