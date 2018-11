329 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Pour l'immense majorité des films, il s'agirait d'un triomphe. Mais pour Solo: A Star Wars Story, c'est une catastrophe industrielle. Même le tout premier film tourné par George Lucas avait rapporté à peu près le double voici 41 ans ! Autant dire que chez Disney, on ne digère pas du tout l'échec financier et critique du spin-off pourtant réalisé par Ron Howard. Et cela va avoir des conséquences sur la conclusion de l'ennéalogie.

En évoquant la fin de la saga, attendue le 20 décembre 2019, Variety écrit en effet que "Abrams est actuellement en train de travailler sur l'Episode IX, qui a été envisagé comme une correction d'une trajectoire qui s'est vue déviée après que les spin-offs comme Solo aient échoué à répondre aux grandes attentes commerciales"

Aucune précision n'a été fournie quant à ce changement de cap. Mais d'après plusieurs sources hollywoodiennes, il voudrait se rapprocher de l'esprit de George Lucas avant d'entamer une nouvelle saga Star Wars complètement différente et modernisée. On est impatient de découvrir tout ça.