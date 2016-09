Star Wars: "Nuances et ambiguïté" pour l’Épisode VIII (VIDEO)

Cinéma

Après un Réveil de la Force en forme d’hommage aux épisodes originaux de la saga Star Wars, changement radical en vue pour l’Épisode VIII, attendu dans les salles le 15 décembre 2017. Du moins si l’on en croit Adam Driver, l’interprète de Kylo Ren, le fan inconditionnel de Dark Vador, qui s’est épanché dans une interview à Collider.

Selon lui, le script "est super. Très proche de la manière dont L’Empire contre-attaque a apporté un ton différent. C’est pour ça que les gens disent : Oh, c’est noir, mais je ne sais pas si c’est nécessairement le cas."

Avant de préciser quelque peu sa pensée : "Le ton est juste différent d’une manière qui, je le pense, est super et nécessaire, mais aussi très claire. Rian Johnson (le scénariste, NdlR) pense que le public est prêt pour des nuances et de l’ambiguïté. Il ne simplifie rien et c’est vraiment amusant à jouer."

Avec plus d’un an d’avance, l’opération séduction a déjà commencé pour l’Épisode VIII. Et vu les réactions sur Internet, cela marche : les propos d’Adam Driver vont clairement dans le sens des attentes des fans.