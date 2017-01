1. Combien de temps a duré le tournage de Titanic ? Cent soixante jours répartis sur huit mois ! Mise à bout, la quantité de pellicule utilisée permettait de faire douze jours de projection non-stop ! Soit trois fois plus que la durée du voyage effectué par le bâtiment.

2. Combien de temps a-t-il fallu pour construire la réplique du Titanic ? Trois mois de travail et 500 ouvriers. La timonerie a été reconstituée en matériaux d’époque. À savoir, en teck et en cuivre, ainsi que les principaux intérieurs recréés dans les studios entourant l’immense bassin. Don Lynch et Ken Marshall, les deux grands spécialistes du Titanic ont collaboré au film et garanti la fidélité de la reconstitution dans les moindres détails. L’équipe du film est allée jusqu’à retrouver un échantillon de la moquette originale pour la reconstituer à l’identique. Elle a d’ailleurs été fabriquée dans la même usine qu’à l’époque. La réplique du navire a, elle, été construite sur une immense structure montée sur des vérins hydrauliques. Elle faisait 90 % de la taille réelle du pseudo insubmersible et pesait 1,3 million de tonnes ! Elle restituait le profil droit du bâtiment et son double pont. Elle pouvait en outre s’incliner à 6 % pour les scènes du naufrage. Pour les scènes filmées sur le côté gauche du paquebot, James Cameron a décidé d’inverser la pellicule après le tournage. Dans ce but, toutes les inscriptions sur les casquettes des marins, sur les objets et les cloisons du bateau ont été écrites à l’envers !

3. Jack Dawson (Leo DiCaprio) a-t-il existé ? Non ! Mais techniquement, il aurait pu ! Comment ? En ayant embarqué avec le ticket d’un autre, il ne serait pas apparu sur la liste officielle des passagers.

4. Et Rose (Kate Winslet) ? Non plus ! C’est une pure invention de James Cameron !

5. Qui est l’auteur du dessin de Rose nue portant le diamant ? James Cameron en personne ! C’est lui aussi qui a croqué les autres dessins que Jack montre à Rose.

6. La rumeur la plus folle sur le tournage ? On a chuchoté qu’à un moment James Cameron aurait pété les plombs à cause de la pression de la Fox et les retards de tournage. Les pontes du studio voulaient que le réalisateur coupe la scène où l’on voit Jack et son ami Fabrizio sur la proue du bateau observer les dauphins. Cameron n’a pas cédé et a tenu le cap. À la première projection test, le film durait… 3h45 !

7. Combien coûtait un billet pour une traversée sur le Titanic en 1912 ? Le billet le plus cher coûtait 124.000 dollars d’aujourd’hui (environ 100.000 euros). Le moins cher, 1.300 dollars !

8. Combien de temps un humain peut-il survivre dans l’eau glacée ? Environ 30 minutes.

9. Y avait-il un diamant de 56 carats à bord ? Non ! Pure invention. Le bijou le plus cher à bord était d’une valeur de 1 million de dollars. Il s’agissait d’un collier de perles à deux rangs appartenant à Eleonor Widnener qui, comme l’exigeait l’assurance, l’avait toujours au cou, y compris au moment où elle fut sauvée. On estime, en revanche, qu’il y avait pour 300 millions de dollars (250.000 euros) d’aujourd’hui de bijoux dans les coffres du navire !

10. Le naufrage tel qu’il est montré dans le film se déroule-t-il en temps réel ? Presque. Entre le choc avec l’iceberg et l’engloutissement de la poupe, il s’est écoulé 2h40. Dans le film, cela dure 1h15 !