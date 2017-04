Découvrez nos critiques des sorties cinéma de cette semaine

Les Gardiens de la Galaxie 2

Notre critique: Ce divertissement, totalement assumé, permet de s’envoler très loin des soucis quotidiens, la tête dans les étoiles et le ventre secoué d’éclats de rire. Les Gardiens de la galaxie devraient donc rapidement s’imposer en gardiens du box-office.

L'histoire

rend hommage à Star Wars, mais aussi K-2000, Pac-Man, Alien ou même Mary Poppins !

Baby Groot danse comme Mick Jagger sur un vieux tube des années 80, Drax tente de découper de l’intérieur un monstre que canardent joyeusement Peter Quill, Gamora et Rocket : une journée banale pour les Gardiens de la galaxie. Et pas très rémunératrice : pour avoir sauvé ses précieuses piles, le peuple Souverain lui a offert Nebula, la sœur détestée de Gamora. Avant d’envoyer sa flotte détruire le vaisseau du petit groupe. Il faut dire que ce peuple très susceptible n’a pas apprécié que Rocket lui vole une partie de ce qu’il était censé protéger.

Notre avis: Top

Les fans de Star Wars se sentiront en territoire familier. Car pour échapper à leurs poursuivants, tout en se disputant tels de vulgaires Han Solo et Chewbacca, Peter et Rocket traversent un champ d’astéroïdes. Avant de se crasher sur une petite planète boisée, la flotte adverse a été pulvérisée par Ego, un Céleste (une sorte de dieu) qui avouera un peu plus tard : "Peter, je suis ton père…"

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.