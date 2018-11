À 62 ans, avec 87 films à son actif comme comédien, 2 en tant que réalisateur, 56 dans la peau d’un producteur, le tout couronné de deux Oscars du meilleur acteur sur sa cheminée (en cinq nominations), on pourrait croire Tom Hanks plutôt blasé, revenu de tout. Mais, d’évidence, derrière l’immense talent se cache un tout petit cœur. Et une grande émotion.

Lors d’une interview accordée à la BBC pour le Chris Evans Breakfast Show, il a en effet reconnu n’avoir pu faire bonne figure lors du doublage de Woody durant la toute dernière scène de Toy Story 4. "Dans la manière d’enregistrer Toy Story, on se trouve dans une pièce avec l’équipe des créateurs, explique-t-il. Lorsque je m’y suis rendu pour le dernier jour d’enregistrement, au lieu de leur faire face comme d’habitude, pour que l’on puisse se voir et discuter, je leur ai tourné le dos. Je ne voulais pas les regarder et faire semblant qu’ils ne pouvaient pas me voir. Quand j’ai compris quelle direction ils prenaient, j’en ai pris conscience : ‘Oh, c’est un moment historique.’"

Avant d’ajouter : "Ce sont des génies. Avec Toy Story, ils ont vraiment inventé quelque chose. À chaque film, ils améliorent la technologie et vont de plus en plus profondément dans les émotions. Cela en devient presque une curiosité : comment y arrivent-ils, car après tout, ce ne sont que des jouets. Ces films forment une collection vraiment unique."

Il n’en dira pas plus. Mais tout dans son ton laisse supposer qu’il a éprouvé les pires difficultés à ne pas verser de larmes.

Tim Allen, qui prête sa voix à Buzz l’Éclair, a manifestement éprouvé les mêmes émotions au moment de dire adieu à son personnage fétiche. "Je ne savais pas comment tourner cette dernière scène, déclare-t-il. Il fallait résister, ne pas être trop ému. Je ne veux rien révéler, mais cette histoire est incroyablement formidable. C’est si émouvant, si drôle, si grand. L’idée avec laquelle ils sont venus m’a vraiment surpris."

Cela ne va pas être facile de patienter jusqu’au 21 juin 2019 pour découvrir Toy Story 4.