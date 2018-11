La dernière facétie posthume de Stan Lee: le joueur de Chelsea Olivier Giroud, double Le Bouffon Vert, l'ennemi de Spider-Ham le cochon, Spider-Gwen ou Spider-Man Noir dans le très déjanté “Spider-Man : New Generation”, attendu en salle le 19 décembre.

C’est l’ultime facétie, posthume, de Stan Lee. Qui avait donné son accord pour que son héros préféré, Spider-Man, change totalement de look dans un film d’animation attendu dans nos salles le 19 décembre, Spider-Man : New Generation.

Tout comme son héros de comics préféré, Miles Morales, un Afro-Latino de Brooklyn, est mordu par une araignée. Et se découvre des pouvoirs encore plus importants que Spider-Man, puisqu’il peut aussi se rendre invisible ou paralyser des proies. Mais il n’est pas au bout de ses surprises. Le Spider-Verse lui permet d’accéder à un univers de possibilités infinies et de mondes parallèles dans lesquels il n’est pas le seul à revêtir la tenue de l’homme-araignée. Il va ainsi faire la connaissance de la très flashy Spider-Gwen, de Spider-Man Noir au look d’Humphrey Bogart, de la petite Asiatique Peni Parker et même d’un cochon masqué, Spider-Ham ! Une fine équipe rejointe par l’original, Peter Parker, pour tenter de ramener un peu d’ordre dans un monde mis à mal par les méfaits de Wilson Fisk, alias le Caïd, du Bouffon Vert ou du Scorpion.

Basé sur un scénario de Phil Lord ( How I Met Your Mother, Tempête de boulettes géantes, La Grande Aventure Lego), ce film d’animation de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman bénéficie d’un casting vocal tout aussi déjanté que le scénario. Dans la version française, le héros, Miles Morales, est doublé par une étoile montante du rire, Stéphane Bak. Spider-Gwen, pour sa part, possède la voix de la Nouvelle star, Camélia Jordana. Mais là où cela devient nettement plus délirant, c’est que le Bouffon Vert possédera le timbre du footballeur de Chelsea, Olivier Giroud ! Autant dire que cela risque de faire des gorges chaudes parmi les supporters des équipes adversaires en Premier League… Quant au Scorpion, il s’exprimera avec les intonations d’un défenseur du PSG, Presnel Kimpembe. C’est déroutant, mais pas plus, finalement, que de voir évoluer ensemble six Spider-Man.

Voici les six Spider-Man:

1) Miles Morales

© Sony Pictures



2) Peter Parker

© Sony Pictures



3) Spider-Gwen

© Sony Pictures



4) Spider-Man Noir

© Sony Pictures



5) Peni Parker

© Sony Pictures



6) Spider-Ham