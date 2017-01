Excellente nouvelle pour le cinéma belge. La tortue rouge, le film du Néerlandais Michael Dudok de Wit, coproduit par la Belgique, la France et le Japon, a été nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation. Un exploit, tant la concurrence était rude cette année. La preuve, face à lui, on ne retrouve que des pointures: les Disney Vaiana et Zootopie, le génial Ma vie de Courgette et l'origamique Kubo et l'armure magique.

C'est d'autant plus impression qu'il s'agit d'un film muet ! Et très hautement symbolique. Un naufragé échoue sur une île perdue au milieu de l’océan, juste peuplée de crabes et d’oiseaux. S’en échapper devient rapidement sa seule obession. Mais les radeaux de plus en plus sophistiqués qu’il construit sont tous massacrés par une étrange tortue rouge géante. Qui n’a pas fini de lui réserver des surprises.

Michael Dudok de Wit réussit un tour de force : symboliser l’histoire de la vie d’un être humain, avec ses colères, ses déceptions, ses joies et ses passions, sans aucun dialogue et sans véritable action. Le temps qui passe est représenté par les animaux, l’amour évoqué poétiquement, les grandes étapes de l’évolution présentées via une multitude de trouvailles pleines de tendresse. Cette première coproduction européenne du mythique studio Ghibli regorge d’inventivité, d’images marquantes, de décors somptueux. Et même si le récit aurait gagné à être agrémenté de quelques rebondissements supplémentaires, il constitue une preuve de plus que le cinéma belge est en grande forme.