Les fans en rêvaient, les producteurs l'ont fait. Il y aura bel et bien une suite à "Love Actually", film chorale sorti en 2003 et devenu culte entre-temps. Mais il y aura quelques changements par rapport à l'original. En effet, Emma Thompson n'en sera pas.

Richard Curtis, le réalisateur, a confirmé que l'actrice, qui interprétait Karen, ne fera pas partie du casting de ce court-métrage de 10 minutes réalisé pour le téléthon britannique. "Elle ne peut tout simplement pas participer", dit-il. On se souvient que l'époux de Karen, Harry, était interprété par Alan Rickman, décédé le 14 janvier 2016. Le Huffington Post explique que "l'actrice ne souhaite pas revêtir le costume de veuve."

Le film sera diffusé sur la BBC le 24 mars prochain.