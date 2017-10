C'est sans aucun doute l'un des secrets les plus inavouables que gardait Hollywood. Fondateur du studio Miramax et de la société de production qui porte son nom, Weinstein Company, le magnat de l'industrie du cinéma est accusé par des actrices, mannequins et autres collaboratrices d'agressions sexuelles, de viols ou encore d'attouchements.





Depuis des années, ses agissements sont passés sous silence. Il faut dire que le personnage avait une telle influence dans le milieu qu'il était probablement préférable de ne rien dévoiler plutôt que de se le mettre à dos.





Preuve que son comportement n'était qu'un secret de polichinelle, une blague de Seth McFarlane, créateur de Family Guy et d' American Dad !, lors de la cérémonie des Oscars 2013 prend aujourd'hui tout son sens.





Alors qu'il venait d'annoncer les nominées pour l'obtention de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Seth McFarlane les félicite en ces termes: " Félicitations à vous cinq mesdames, vous n'aurez plus à prétendre être attirées par Harvey Weinstein." Son trait d'humour, ou de mauvais goût, avait déclenché l'hilarité de l'assistance...