Surprise pour les fans de Star Wars. Ed Sheeran fera une apparition dans l’épisode IX de la saga intergalactique, attendu en décembre 2019 dans les salles.

Le chanteur britannique y endossera le costume blanc du stormtrooper, tout comme l’avaient fait les princes Harry et William ou encore Daniel Craig et Tom Hardy avant lui. Une expérience supplémentaire sur les écrans pour l’interprète de Shape of you que l’on a déjà pu apercevoir dans Bridget Jones’s baby ou encore dans Game of Thrones.