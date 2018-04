Uma Thurman, Sofia Boutella, Michael B. Jordan ou Michael Shannon seront aussi de la partie. The Man Who Killed Don Quixote, le film maudit de Terry Gilliam, clôturera la compétition azuréenne.

C'est sûr que c'est nettement plus glamour que ce qui était annoncé jusqu'à présente. La grosse surprise vient du retour de Lars von Trier ( The House That Jack Built, avec Uma Thurman) hors compétition, alors qu’il avait été exclu de Cannes en 2011 pour ses propos malheureux sur Hitler lors de la conférence de presse de Melancholia.





On sait donc déjà ce qui va faire la polémique lors de la quizaine cannoise.