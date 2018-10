C’était le dernier des tontons flingueurs. Mais le "porte-flingue" attitré de Lino Ventura dans le film culte de Georges Lautner a déposé les armes dans la nuit de lundi à mardi à l’hôpital de Viterbo, en Italie, des suites de son opération au fémur cet été. Il avait 88 ans.

La mauvaise nouvelle a été annoncée par sa sœur Rossana Venantini : "Il aimait autant le cinéma que la peinture, était un bon acteur mais aussi un peintre accompli qui a participé à tant d’expositions."

Même s’il a tenu des rôles, le plus souvent assez petits, dans 150 films (Ben-Hur, Quo Vadis, Cléopâtre, Le Grand Restaurant, Il était une fois un flic, La Folie des grandeurs, Black Emmanuelle, La Cage aux folles, Le Dîner ou encore, en 2017, Maryline de Guillaume Gallienne), il était surtout connu du grand public en tant que Mickey le bègue dans Le Corniaud ou Pascal dans Les Tontons flingueurs. "Personne n’avait le sentiment de faire un chef-d’œuvre ", racontait-il au Figaro à propos de cette comédie. "Pendant le tournage, on rigolait sans arrêt, mais on ne pensait jamais que ce film aurait un tel succès. " Ni que son titre le définirait toute sa carrière. Avec lui disparaît le dernier acteur de l’équipe. Et une partie de la noblesse des rôles secondaires.