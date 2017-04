Après s'être une nouvelle fois intéressé au viol dans Elle, Paul Verhoeven enchaîne avec un nouveau projet polémique, l'adaptation du roman de Judith C. Brown, Soeur Benedetta, entre sainte et lesbienne. Soit l'histoire de Benedetta Carlini, une jeune Toscane qui entre au couvent au XVIIe siècle et y restera cloîtrée 35 ans en raison d'une relation homosexuelle avec une autre nonne.





Pour tenir ce rôle sulfureux, le cinéaste hollandais de 78 ans a jeté son dévolu sur Virginie Efira. Une actrice qu'il connaît bien puisqu'elle tenait déjà un rôle secondaire dans Elle, aux côtés d'Isabelle Huppert. Le tournage devrait débuter "prochainement".





Tout ceci confirme que désormais, Virginie Efira fait partie des actrices qui comptent dans le cinéma francophone.