De l’annonce de la 42e cérémonie des César, qui se déroulera le 24 février sans président (Polanski n’est toujours pas remplacé), les statisticiens retiendront les 11 nominations pour “Elle” de Paul Verhoeven (avec Isabelle Huppert en vedette américaine depuis sa nomination aux oscars) et pour “Frantz” de François Ozon. Mais aussi les 9 de “Ma Loute” de Bruno Dumont (dont une nomination pour notre compatriote Christophe Beaucarne à la photographie), les 8 de “Mal de pierres” de Nicole Garcia ou les 7 de “Divines” d’Houda Benyamina. Une sélection éclectique qui ne devrait pas faire l’unanimité.

Côté belge, l’accent sera plutôt mis sur la sélection de la magnifique coproduction belgo-franco-japonaise de Michael Dudok de Wit, “La tortue rouge” pour le film d’animation, un jour après avoir décroché le même honneur aux oscars. La concurrence sera moins relevée qu’à Los Angles, avec seulement “La jeune fille sans main” et le génial “Ma vie de Courgette” comme opposants animés.

Les frères Dardenne ont certainement aussi savouré l’annonce des œuvres retenues pour le meilleur film étranger. Etrangement snobé par les Magritte (l’équivalent belge des César), leur thriller “La fille inconnue” est retenu en même temps que “Toni Erdmann”, “Moi, Daniel Blake”, “Aquarius”, “Baccalauréat”, “Juste la fin du monde” et le favori, “Manchester By The Sea”, sorti chez nous mercredi. Une concurrence qui laisse peu de chances aux deux Liégeois, mais se retrouver en si belle compagnie constitue déjà une victoire en soi.

L’émotion de Virginie Efira

Discours que tient aussi Virginie Efira. Sélectionnée pour la première fois aux César en tant que meilleure actrice pour sa prestation dans “Victoria” de Justine Triet. “Je savais que les nominations tombaient ce mercredi mais j’ignorais quand. J’étais encore en pyjama, en train d’écrire mon scénario, quand Justine Triet m’a envoyé un SMS avec ce mot : ‘Youpie !’ J’ai vite allumé la télé et j’ai vu mon nom accolé à ceux de Marion Cotillard et Isabelle Huppert. Cela m’a fait un choc. Je n’arrivais pas à y croire. C’était irréel, comme si on parlait de quelqu’un d’autre et d’événements lointains. Mais mon cœur, lui, battait la chamade. Cela peut paraître bateau, mais j’étais vraiment émue.”

Ce qui s’entend à sa voix. Même si, avec l’humour dont elle ne se départit pas, elle rebondit aussitôt. “Je dis toujours que les prix n’ont pas d’importance, qu’ils ne représentent rien, mais mon cœur bat à du 2000 à l’heure. C’est idiot, hein ? C’est toute la différence entre un point de vue théorique sur la question et vivre dans la réalité cette consécration. C’est la première fois que cela m’arrive et c’est super chouette. Même si mes chances sont minimes, face à Isabelle Huppert dont je suis une grande fan. Nous avons tourné ensemble ‘Mon pire cauchemar’, et c’était un rêve ! Qu’importe : de toute façon, j’ai déjà gagné en me retrouvant aux côtés d’actrices aussi incroyables qu’Isabelle ou Marion Cotillard. Je suis folle de joie et très touchée !”

L’équipe belge aura fière allure aux César dans un mois.