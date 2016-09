Virginie Efira: "Un monstre froid à la sexualité intellectuelle"

Cinéma

Pour Virginie Efira, il y aura un avant et un après Victoria . Les derniers sceptiques seront bien obligés de le reconnaître, elle n’est pas que la minouchette reine française des comédies romantiques mais une comédienne aussi à l’aise dans le comique de dialogues, l’autodérision que le drame ou les émotions les plus profondes. Ce qui tombe bien car le rôle de " monstre froid à la sexualité intellectuelle " réclame d’étaler toutes ces facettes-là.

"J’ai une connexion évidente avec cette description-là, rit-elle de bon cœur. Souvent, en raison de mon parcours et de mes bonnes grosses joues, on me propose de jouer des femmes sympas. Quand j’ai vu qu’il y avait aussi de la dureté, de la mélancolie, des côtés sombres et dépressifs, j’ai foncé. D’ailleurs, et c’est révélateur, on dit que c’est un beau portrait de femme. On ne dit jamais ça pour un homme, ce qui est bien la preuve que les personnages comme Victoria restent rares au cinéma. Comme moi, elle va avoir 40 ans et elle est mère et souvent, on a l’impression que les femmes ne sont plus que des mamans dans notre vision rétrécie des choses. Ici, on montre toutes les couches d’une personnalité sans jamais faire la morale ou appuyer sur des zones de culpabilité."

Victoria recèle aussi de nombreux changements de tons…

"Exactement. Dans l’hôpital, je joue sans aucun maquillage, le plus sobrement possible. Comme on sortait de séquences beaucoup plus bavardes et énergiques, j’avais l’impression de ne pas tourner le même film. Il faut faire entièrement confiance à la réalisatrice et sa vision. Je suis incapable de dire ce qui est plus difficile à jouer. J’ai tourné beaucoup de comédies, qui demandent d’avoir un pied dedans et l’autre un peu à l’extérieur, pour induire le décalage, et j’aime donc bien devoir aussi être complètement dans l’émotion d’un personnage. Pour moi, la comédie doit se jouer sérieusement."

Et l’anglais, il faut le parler à la française ?

"De manière générale, je parlais beaucoup mieux anglais quand je vivais en Belgique. Le mimétisme, ça existe. Ici, j’entends tellement mal parler que moi-même, je me mets à parler anglais comme une Parisienne (rire) ."

Vous avez déjà consulté une voyante comme Victoria ?

"Jamais. Parfois, j’aimerais bien juste pour démolir mes petites prétentions cartésiennes. J’ai été élevée de manière très cartésienne, par un médecin en plus, et j’aimerais beaucoup être bluffée alors que je me dis que les voyants sont juste des fins psychologues. J’aimerais parfois bien recevoir un coup de pied sur mes convictions cartésiennes que je trouve ennuyeuses. C’est chouette de croire. Moi, on me parle homéopathie et j’ai déjà envie de partir de l’autre côté de la pièce. Alors, les voyantes… C’est nul de ma part. J’aimerais être plus ouverte aux choses. Connaître l’avenir ne m’intéresse pas, mais si on me disait des choses de moi sans rien avoir dit, je me mettrais à croire à nouveau à la magie."





Première scène de nudité

Virginie Efira s’est entièrement retrouvée sous le charme de son personnage. " Même dans sa sexualité, elle n’est pas clichée. Souvent, on montre des femmes supra libérées comme les mecs ou tout à fait coincées, alors qu’ici, on s’interroge sur la course à la performance, à la jouissance. Il y a aussi un aspect très triste dans ces rencontres par Internet, où on ne connaît pas l’autre. C’est très solitaire. Dans les comédies, on donne souvent l’idée que le travail, la maternité et la sexualité se trouvent dans des cases différentes, alors que Justine Triet montre bien qu’ils se contaminent l’un l’autre. Ce qui correspond à la réalité. "

Preuve de son implication : pour la première fois, elle a accepté de se dénuder pour le rôle. " Ce n’est pas ma grande habitude, c’est sûr , rit-elle. Cela a pris toute une journée. J’étais très timide, Vincent Lacoste et Justine Triet aussi, c’était donc la bande des Pieds Nickelés. C’était bizarre mais assez agréable car Justine nous parlait sans arrêt, comme si elle était avec nous. Comme elle est très spontanée, elle nous faisait mourir de rire et cela a enlevé le stress. Dans les films, la sexualité est soit débridée soit inexistante, or ce sont des scènes qui racontent beaucoup sur chacun, lorsque les personnages ne sont plus en contrôle. Finalement, j’ai trouvé ça joli."





Morte de peur face à un chimpanzé

Les tournages se déroulent rarement comme prévu. Et Virginie Efira n’en a pas mené large au moment de donner la réplique à un chimpanzé.

"Justine Triet aime bien refaire 25 fois la même scène. Nous le faisons avec plaisir, mais pas le singe (rire) . Au bout de la quatrième prise, il a pété un câble, s’est mis à faire le cri de la jungle et a attrapé une personne du public du tribunal pour la jeter trois mètres plus loin. Du coup, le tournage s’est arrêté. Personne n’a été blessé mais nous étions tous assez inquiets. Surtout moi, en fait, parce que je devais encore jouer une scène avec le singe et le prendre dans mes bras. Honnêtement, j’avais hyper peur. C’est pour ça que je ris bêtement quand je le vois. Et pourtant, j’aime beaucoup qu’elle utilise les animaux. Cela révèle l’absurdité du monde.

Et en même temps, les faits sont réels. À un procès sur la mort d’une femme, on a fait renifler des objets au chien, seul témoin de la scène, pour retrouver le coupable potentiel. L’avocat Dupont-Moretti avait fait sa plaidoirie en disant qu’on ne pouvait prendre le témoignage d’un chien au sérieux et qu’en plus, le dalmatien est le plus imbécile de toutes les races derrière le doberman. J’adore (rire) …"