Dans La Plage, Leonardo Di Caprio et Virginie Ledoyen jouent une scène de sexe. En voici les détails, racontés par l'actrice.

A en croire Virginie Ledoyen lors de son entretien aux Inrockuptibles, ce n'était pas aussi glamour que le résultat final.

Beaucoup de jeunes demoiselles tomberaient sous le charme de Leonardo Di Caprio. Virginie Ledoyen a du en rendre beaucoup jalouses lorsqu'elle a eu le devoir de jouer une scène de sexe avec l'acteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions n'étaient pas idéales.

"Pour le coup, à l'écran, la scène d'amour avec la musique des All Saints est très jolie. Mais à tourner… On est sous la flotte, on s'embrasse sous l'eau, on a de la morve partout, on crache. Ce n'était pas glamour du tout", explique-t-elle.

Cela reste toutefois un bon souvenir pour elle: "C'est resté un super souvenir parce que c'était Danny Boyle, c'était mon premier film en Amérique et c'était DiCaprio, la star du moment. En plus on tournait en Thaïlande, un pays que j'ai découvert à cette occasion..."