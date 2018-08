Quelque chose ne tourne vraiment pas rond sur la planète cinéma. Alors que les mouvements pour l'égalité hommes-femmes ne cessent de prendre de l'ampleur, les différences salariales n'ont jamais connu de tels écarts.

En 2017, l'acteur le mieux payé de la planète, Dwayne Johnson, avait gagné 64,5 millions $, contre 25,5 à Emma Stone. Soit 2,5 fois plus. En 2018, c'est pire. Scarlett Johansson a certes touché 40,5 millions $, mais son homologue masculin, George Clooney, a alourdi son coffre-fort de 239 millions $ ! Une somme quasiment six fois supérieure. Et cela, sans rien avoir tourné d'autre que des publicités depuis Money Monster, sorti en salle voici plus de deux ans.

Explication de cette incongruité ? Il a revendu sa société de tequila, ce qui lui a permis de dégager un salaire net de près d'un quart de milliard $.

Sans cette vente exceptionnelle, jamais il ne serait parvenu à détrôner le vrai champion du box-office, Dwayne Johsnson. En un an, il a quasiment doublé ses gains, au point de s'être enrichi de 119 millions $.Robert Downey Jr complète le podium grâce à Iron Man, avec un joli chèque de 79 millions $ en poche.





Dans ce top 10, marqué par la présence deux deux autres Avengers (Chris Hemsworth et Chris Evans) mais aussi de deux superstars de Bollywood (Ashkay Kumar et Salman Khan), Scarlett Johansson parviendrait à peine à se glisser, devant se contenter d'une huitième place des stars les mieux payées des douze derniers mois, sans distinction de genre.

Il reste vraiment beaucoup de chemin à parcourir pour supprimer les inégalités.

Les acteurs les mieux payés de 2018 selon Forbes:

George Clooney - 239 M$ Dwayne Johnson - 119 M$ Robert Downey Jr - 79 M$ Chris Hemsworth - 64.5 M$ Jackie Chan -45.5 M$ Will Smith - 42 M$ Akshay Kumar -40.5 M$ Adam Sandler - 39.5 M$ Chris Evans - 34 M$ Salman Khan - 33.5 M$

Les actrices les mieux payées de 2018 selon Forbes