Il n'y en a plus que pour les superhéros dans le cinéma américain. Y compris dans les classements des salaires. Entre les 1er juin 2017 et 2018, un seul film a suffi pour permettre à Scarlett Johansson de devenir l'actrice la mieux payée de la planète selon le magazine Forbes: Avengers : Infinity War. Au cours des douze derniers mois, elle n'est apparue que dans ce long métrage (pour Isle of dog, elle ne faisait que doubler...) et cela lui a permis d'engranger 40,5 millions de dollars. Un joli pactole.

La suite du classement est nettement plus surprenante. Le podium est en effet complété par Angelina Jolie et Jennifer Aniston, deux comédiennes pourtant absentes des grands écrans au cours de cette période.L'explication ? Disney a cassé sa tirelire pour que la première reprenne son rôle dans la suite de Maléfique, en cours de tournage. Jennifer Aniston, pour sa part, est en train de tourner Dumplin'.

La liste établie par Forbes montre aussi que les comédiennes restent très nettement moins bien payées que leurs homologues masculins. En 2017, sept acteurs (Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Adam SandlerJackie Chan, Robert Downey Jr et Tom Cruise) ont gagné plus que Scarlett Johansson. La seule bonne nouvelle pour les comédiennes, c'est que le top 10 a totalisé 186 millions $, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'an dernier. C'est déjà ça.

Voici le top 10 établi par Forbes: