Regardez bien le visage d’Isabela Moner, la native de Cleveland âgée de 16 ans à peine. Il va probablement flanquer un petit choc aux très jeunes fans de Dora l’exploratrice. Avant, sans doute, de venir leur idole. Car l’actrice, vue dans Transformers : The Last Knight, a été engagée pour incarner leur héroïne préférée dans une adaptation cinématographique du dessin animé.

"Nous sommes ravis d’avoir trouvé notre Dora en Isabela, a annoncé Brian Robbins, le président de Paramount Players. Depuis longtemps, Dora est appréciée en tant qu’héroïne courageuse dans les dessins animés à la télévision. Comme Dora, Isabela possède cet esprit incroyable qui en fait l’avocate de valeurs positives. Avec nos partenaires de Nickelodeon, nous regardons vers l’avenir pour poursuivre les aventures de Dora au profit des générations à venir."

Comme on pouvait s’y attendre, la jeune comédienne partage leur enthousiasme : "Je suis honorée et excitée de donner la vie à Dora. J’ai grandi en la regardant à la télé et pour moi, surtout en tant que Latina, Dora constituait un extraordinaire exemple à suivre : elle est forte, aventureuse et adore s’amuser. Je suis impatiente de prendre son sac à dos et de débuter sa prochaine aventure."

Elle ne l’entamera pas seule, puisque son cousin Diego et le singe Boots seront aussi de la partie. Mais le film ne sera visible sur les grands écrans qu’à partir du 2 août 2019.