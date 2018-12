À 16 ans, Babi a eu une liaison secrète avec le cinéaste américain.

" Je ne suis pas en train d’attaquer Woody, je n’essaie pas de le détruire , confie Babi Christina Engelhardt, 59 ans, au Hollywood Reporter . Je raconte juste mon histoire d’amour. Elle a forgé mon identité." Retour en octobre 1976. Babi et Woody se croisent dans un restaurant new-yorkais. Elle a 16 ans et rêve d’être mannequin. Lui en a 41. Au bout de quelques semaines, après lui avoir refilé son numéro, ils deviennent amants. Et leur liaison secrète durera huit ans. Période durant laquelle Christina "pensait être spéciale " pour le réalisateur de Harry dans tous ses états . Jusqu’au jour où il lui présente sa "petite amie " Mia Farrow. "Je me suis sentie malade , poursuit-elle au Hollywood Reporter . Je ne voulais pas du tout être au milieu de tout ça, et pourtant je n’ai pas trouvé le courage de me lever et de partir. L’idée de ne pas avoir Woody dans ma vie me terrifiait."

Des plans à trois

Après un an de relation, le célèbre cinéaste lui a même proposé des plans à trois. Des expériences qu’elle juge "intéressantes" à présent et pour lesquelles elle n’a "aucun regret ". "On appréciait notre compagnie mutuelle. Elle était belle et gentille, il était charmant et séduisant, et j’étais sexy et de plus en plus à l’aise dans ce jeu, conclut-elle . Ce n’est qu’après que cette relation a été terminée que j’ai vraiment eu le temps de penser à quel point c’était tordu lorsque nous étions ensemble… Et à quel point je n’étais qu’un jouet." Des déclarations qui ne vont pas arranger son cas. Woody Allen étant accusé aujourd’hui d’abus sexuels par sa fille adoptive Dylan.