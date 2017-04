S’il y a bien une qualité que revendique l’actrice d’Avatar, c’est son désir d’indépendance. Élevée par sa mère et sa grand-mère, sans vraiment de modèle masculin, cette dernière a appris très tôt à ne pas se fier au sexe fort. Ironie, elle est mariée aujourd’hui au peintre Marco Perego et est maman de trois garçons. Bref, la seule femme à la maison. Cela ne l’empêche pas d’être une minorité qui n’a rien de silencieuse.

Zoe sait en effet se montrer très persuasive, voire combative, quand il s’agit d’évoquer les inégalités à Hollywood. C’est peut-être pour cette raison qu’elle a décidé de lancer sa propre maison de production en association avec ses… sœurs. En attendant dans Guardians of the Galaxy 2, elle est, une nouvelle fois en vert - et contre tous ceux qui lui hérissent le poil.

[...]

