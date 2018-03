Charlie Puth n’arrête jamais. Alors qu’il a sorti récemment « Done for Me » que DH RADIO diffusera dès ce 26 mars, l’Américain a révélé ce week-end un nouveau morceau « Change » écrit à la mémoire des victimes des récentes tueries aux USA.

Actif depuis ses 18 ans, le chanteur a déjà son style bien à lui : une voix crystalline soutenue par une bonne ligne de basse. Musicalement, l’electro rencontre le funk dans un mélange diablement efficace qui sent bon le tube en devenir.

Le succès de son premier album, ses milliards de vues sur Youtube ont fait de Charlie Puth, un artiste déjà incontournable aux USA à qui s’offrent les plus belles collaborations comme sur « Done for Me » avec la révélation r’n’b Kehlani.

Charlie Puth a annoncé la sortie de son nouvel album pour mai 2018. Une sortie qu’à DH RADIO nous suivrons très attentivement car le natif de Rumson dans le New Jersey n’a pas fini d’enflammer notre programmation musicale.

