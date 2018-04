Ce n'est pas la première collaboration entre les deux artistes.

Celui que les guignols de Canal + parodiaient avec un piano à une touche, le grand faiseur de tubes David Guetta est de retour… et pas tout seul, avec Sia.

Sia et David Guetta avaient déjà travaillé ensemble pour "Titanium" et d'autres chansons telles que "She Wolf" et "Bang My Head".

Pour David Guetta, 'Titanium' est toujours l'un des titres dont il est le plus fier et Sia est l'une de ses artistes préférées avec une voix étonnante. Fruit de cette nouvelle collaboration, voici "Flames".

Un titre catchy mais moins “club” qu’à l’habitude pour David Guetta, avec un mélange de danse et de pop. La voix de Sia, porte dans les paroles, des mots d'encouragement à un être cher qui traverse une période difficile.

Liste des fréquences

DH RADIO s'écoute aussi via sa toute nouvelle appli ou sur le player disponible sur ce site.