Ellie Goulding, Slimane et Kungs dans les nouveautés de DH Radio

Ellie Goulding revient avec son nouveau single "Falling still for you".

Ce titre est tiré de la bande originale du film Bridget Jones Baby qui sortira le 12 octobre chez nous.

Depuis la sortie de son troisième album, la chanteuse américaine a tourné dans les stades et les festivals du monde entier.

SLIMANE - ADIEU

"Adieu" est le deuxième single du premier album de Slimane, "A bout de rêves".

Ceux et celles qui ont adoré Slimane lors de son passage dans The Voice, vont le retrouver comme ils l'ont découvert...sans filtre...grand interprète.

Avec une voix puissante et très urbaine, il raconte une histoire intime, écrite en une nuit, sur le vif.

KUNGS - DON'T YOU KNOW

Le jeune DJ français KUNGS, Valentin Brunel de son vrai nom, a fait un carton avec son 1er single "This Girl", actuellement n°1 dans toute l'Europe.

Le français de 19 ans est déjà de retour avec un single en featuring Jamie N Commons, un chanteur anglais aux accents blues.

Dans ce nouveau morceau, on retrouve la magic touch de KUNGS. Du groove chaud, des cuivres et une nouveauté, des guitares.

"Don’t You Know" est un peu comme le petit frère de "This Girl"...un futur tube !

