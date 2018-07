Plus qu'une fois dormir avant le quart de final choc contre le Brésil. Quels changements Roberto Martinez opérera-t-il par rapport au Japon ? Les Diables sont en tout cas plus motivés que jamais, à commencer par le capitaine Vincent Kompany. Et même si le Brésil est favori, on en appelle désormais au chauvinisme des Belges. Croire en sa chance, telle sera la devise de cette rencontre.