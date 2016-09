Michael Bublé revient dans les nouveautés de DH Radio

DH Radio

DH Radio partage ses découvertes musicales en primeur sur dh.be !

CALUM SCOTT - DANCING ON MY OWN

Calum Scott, un anglais de 26 ans qui a été finaliste de Britain's Got Talent nous propose une très belle balade.

Il a enregistré seul dans sa chambre une version de "Dancing on my own" et l'a directement commercialisé au mois de Mars dernier.

Depuis la chanson explose un peu partout, sur iTunes, Spotify et bien entendu dans les fameux charts au Royaume-Uni.

MICHAEL BUBLE - NOBOY BUT ME

"Nobody But Me", le nouvel album de Michael Bublé sortira le 21 octobre prochain.

Et pour directement se mettre dans l'ambiance, le single du même nom a été lancé ce vendredi.

"Il s'agit d'un mélange de balades classiques et des grandes chansons pop" dit Michael Bublé à propos de ce nouveau morceau.

A vous de découvrir...

BROKEN BACK - HALCYON BIRDS

Vous avez certainement connu Broken Back avec son hit "Happiest Man On Earth".

Le jeune français revient avec un deuxième extrait de son EP " Halcyon Birds". Un titré inspiré du mythe grec du même nom.

Pour ce morceau, Broken Back a jonglé entre des mélodies douces et des rythmes de danse éléctros.

Retrouvez ces nouveautés dans la playlist de DH Radio, le plaisir de la musique... Non Stop !

Liste des fréquences

DH Radio s'écoute aussi via sa toute nouvelle appli ou sur LE PLAYER disponible sur ce site