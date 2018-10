Ahlmed Sylla: "L’humour, c’était mon gilet pare-balles"

"Comme son nom l’indique, Différent sera un spectacle totalement différent d’Avec un grand A, assure Ahmed Sylla, révélé au Marrakech du Rire en 2017, et qui sera bientôt en spectacle dans notre pays qu’il adore pour son ouverture d’esprit. Je me raconte moi et je donne ma vision sur ce qui nous différencie mais qui nous rassemble en même temps."

Faire des vannes, pour celui qui est aussi devenu comédien (la série Alice Nevers ou Access, le film L’Ascension et bientôt Chacun pour tous), est devenu une arme. "L’humour, c’était mon arme à moi, déclare pour le jeune nantais de 28 ans issu de la cité, mon bouclier, mon gilet pare-balles. J’ai même évité des punitions de mes parents en faisant des vannes (sourires) !"

Quand vous parlez de différence, évoquez-vous le racisme ambiant ?

"Honnêtement, je n’ai pas vécu le racisme de manière frontale. J’ai vécu deux épisodes qui m’ont plus fait rire qu’autre chose… Puis je suis un cas - entre guillemets - particulier car je suis vite passé à la télé, assez jeune. Donc quand j’ai dû chercher un appartement sur Paris, c’était plus facile. Et je fais un métier que j’aime. Ma ville de Nantes, mine de rien, est assez ouverte !"

Propulsé vedette après vos sketches cultes au Marrakech du Rire, avez-vous peur que ça retombe tout aussi vite ?`

"Très honnêtement ? Pas du tout. C’e que je vis est tellement fort et intense que si ça s’arrête demain, j’aurai d’énormes souvenirs à raconter plus tard.

Y a-t-il une envie chez vous d’être plus comédien qu’humoriste ?

"Non, simplement une envie de faire bien ce que je fais et surtout de prendre du plaisir à chaque fois. J’ai la chance de pouvoir choisir mes projets. Je tourne en ce moment dans le nouveau film de Jalil Lespert, Le dindon qui est une adaptation de Georges Feydeau, avec Dany Boon et Guillaume Gallienne. C’est un personnage aussi loufoque que touchant. Dany Boon, j’avais fait ses premières parties fin décembre 2016. Et un an après, à la même date, je faisais mon premier Olympia. Il m’a porté chance !"

Votre marque de fabrique ce sont les personnages très éfféminés. D’où vient cette tendance ?

"Oui, c’est vrai, on me connaît beaucoup pour ça, que ce soit dans ma parodie sur Karine Le Marchand et mon sketch sur Nabilla en passant par mes maquillages en femme dans On ne demande qu’à en rire . C’est d’ailleurs là, parmi mes 40 passages, que j’ai découvert mon côté féminin (sourire) . Mais je vous rassure, je ne porte pas de talons ni de rouges à lèvres. Et encore moins de perruque! C’est cela qui fait toute la beauté de la scène, on s’y sent tellement nu qu’il n’y a pas de limite. On peut tout interpréter en suggérant bien les choses. En étant libres. Il y a une sensibilité et une douceur chez la femme qu’on ne retrouve pas forcément dans les personnages masculins qui sont parfois très abrupts, voire un peu durs. J’ai énormément de respect pour la femme et ce qu’elle représente."