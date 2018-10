Plus d’infos dans nos éditions de La Dernière Heure de ce jeudi.

« Alex et Guillermo ont pris des parts et vont m'aider dans la direction artistique », nous confie Cédric Vantroyen, gérant du Kings depuis 2012. Les deux humoristes ayant repris les parts du fondateur Gilles Morin. « On va essayer de multiplier les créneaux, 18h, 20h et 22h30 sur certains jours », poursuit le producteur qui a décidé d’arrêter la cuisine dans l’établissement. « Cela doit devenir un lieu dans lequel il y a tout le temps des comiques et des surprises sur scène. Un laboratoire pour les jeunes pousses comme pour ceux qui veulent roder du nouveau matos. »Après Pablo Andres (alias l’agent Verhaegen) qui vient de lancer le 14 octobre dernier son concept du Golden Tich Comedy Club, place à deux autres pointures de l’humour made in Belgium de créer l’événement. Avant que la Belgique ne devienne enfin un véritable carrefour de l’humour?