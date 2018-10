Rencontre décalée avec le duo Ben et Arnaud Tsamère qui monte enfin sur scène. Les deux humoristes de chez Michel Drucker seront ce soir et demain au Voo Rire de Liège

“Je suis imberbe à 43 ans et c’est rare, plaisante à demi-mot Arnaud Tsamère, le trublion de Vendredi tout est permis sur TF1. Et ce qui est rare est beau et cher, donc Ben est plus drôle que moi mais je suis plus beau que lui (sourire) !” Entre leurs protéines veganes, leur succès auprès des filles (un des deux est célibataire !) et leur humoriste belge favori, le duo révélé jadis par On ne demande qu’à en rire sur France 2 dévoile quelques secrets dans cet entretien un peu décalé.

“En Belgique, j’ai l’impression d’être compris !”

En effet, les deux acolytes de Vivement Dimanche Prochain dans le fauteuil de Michel Drucker débarquent en Belgique avec leur humour absurde. Un peu comme notre plat pays finalement…“C’est sûr qu’il y a un amour des Belges pour le surréalisme et l’absurde, affirme Arnaud Tsamère, sociétaire des Grosses Têtes sur RTL. Et moi, à titre perso, j’ai toujours adoré jouer mes spectacles en Belgique car j’avais l’impression d’être compris (rires) ! C‘est comme si je rentrais à la maison et que je parlais la même langue. Car parfois, en France, dans certaines régions, j’avais l’impression de parler une langue étrangère. En Belgique, j’ai l’impression de revenir dans mon pays natal, même si je n’y suis pas né hein (sourire) !”



Et ce n’est pas le partenaire de notre Alex Vizorek national dans la pièce Trois hommes et un couffin qui dira le contraire. “En tout cas, les humoristes belges ont beaucoup de succès en France, assure Ben, chroniqueur sur Europe 1 et auteur du spectacle Eco-responsable. Il y a une hype de la belgitude en France. J’aimerais bien qu’on ait le même succès et le même genre d’image ici(sourire) !"

Note: L’interview complète est à retrouver dans votre quotidien La Dernière Heure de ce vendredi. Quant à Ben&Arnaud Tsamère, ils seront ce soir (gala télé) et ce vendredi au Festival International du Rire de Liège, le 13/12 à Braine-le-Comte, le 14/12 à Andenne, le 15/12 à Mons et le 16/3 à Binche. Infos et réservations via www.odlive.be.