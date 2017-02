C’est une vague qui provoque, trois fois par an, quelques remous. Certaines radios ont toujours réussi à surfer au-dessus, tandis que d’autres se laissaient souvent emporter dans le rouleau. Mais cette troisième vague de 2016, qui correspond au 3e trimestre de l’année passée et donc à la rentrée 2016-2017, provoque un bouleversement sans précédent…

Pour la première fois, Bel RTL n’a plus sa place sur le podium. Titillée depuis plusieurs vagues d’audience par VivaCité, dépassée souvent par Radio Contact, la radio généraliste de RTL se retrouve devancée par la musicale Nostalgie ! Et ne peut plus prétendre à une médaille.

Du côté de l’avenue Georgin, on fait bonne figure. On avance les bons chiffres enregistrés par Bel RTL sur l’ensemble de l’année 2016 - "première radio généraliste" - et ceux de Contact, numéro un toutes radios confondues au dernier CIM. Chez Bel RTL, même si on se doute que personne n’a débouché le champagne hier, on refuse toutefois de parler d’un échec de la nouvelle grille de programmes présentée en septembre. "Nous avons un réel potentiel de croissance. On croit toujours à nos derniers changements (lire ci-contre) et à la refonte complète qu’on a amorcée. Il faut laisser le temps aux programmes de s’installer…" Le prochain CIM nous dira si la patience est effectivement la mère des vertus. Ou s’il est plutôt grand temps d’ôter sa tête du sable et d’à nouveau repenser la grille de Bel RTL.

Pour l’heure, le champagne, c’est à Nostalgie qu’on le débouche. Mais avec modestie. La radio musicale devance l’historique généraliste et confirme une tendance à la hausse. "La stratégie de Nostalgie est d’être une happy radio, positive, très familiale et populaire. On mise tout là-dessus, analyse Frédéric Herbays, ancienne figure de RTL, désormais brand manager de Nostalgie. Et dans une période à l’actualité particulièrement anxiogène, ce côté positif a une grande importance." CQFD.





Les gagnants

Maréchal confirme

Dès 9h du matin, C’est vous qui le dites, suivi de la version radio d’On n’est pas des pigeons, confirme la bonne forme de VivaCité qui retrouve une 2e place générale sur l’ensemble de la journée, et une 1ère entre 9 heures et midi (loin devant avec 282.000 auditeurs). La force de VivaCité : "Ne pas se prendre au sérieux", nous glisse son patron Eric Gilson. À l’instar de personnalités comme Benjamin Maréchal, la radio complice voit des animateurs radio devenir stars de la télé. Et pas l’inverse.

De Bergeyck assure le matin

C’est entre 6h30 et 9h que Bel RTL réalise sa meilleure performance. La Matinale nouvelle mouture, avec Thomas de Bergeyck aux commandes, continue d’assurer la première place (avec plus de 417.000 auditeurs). Devant VivaCité et Contact.





Les perdants

Jean-Michel Zecca: stop ou encore?

L’animateur vedette (qui a longtemps occupé la case de 9 - 11 heures sur Bel RTL) faisait son grand retour à la rentrée sur les antennes de la radio privée (entre 10h30 et 12 h). Avec un nouveau concept, périlleux sur papier : parler de tous les médias, sans exception et donc de télé en radio. C’est tout vu était déjà tout vu d’avance après deux numéros. La RTBF refuse de collaborer au programme. Manque d’intervenants, pour une émission beaucoup trop légère. Les chiffres d’audience confirment : entre 9 heures et midi (dès 8h30, c’est Sandrine Dans qui prend l'antenne avec Faut qu’on en parle), Bel RTL n’est que troisième, à quasi ex aequo avec Nostagie (avec quelque 224.000 auditeurs quotidiens). Selon plusieurs rumeurs persistantes depuis plusieurs semaines déjà, C’est tout vu ne passera pas l’été.

La grosse tête

Rendez-vous historique et incontournable si l’en est (et toujours indétrônable numéro 1 sur RTL France), l’émission des Grosses têtes n’assure plus à Bel RTL le leadership de l’après-midi. Avec un peu plus de 200.000 auditeurs entre 14 et 18 heures (Les Grosses têtes sont précédées dès 13h de La vie est Bel), elle est 3e derrière Contact et Nostalgie.