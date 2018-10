Depuis la rentrée dernière, les auditeurs de VivaCité ne retrouvent plus Audrey parmi les chroniqueurs de La Récré de midi. Et, pour cause, la compagne de Cyril Detaeye - leur mariage est prévu pour bientôt ! - a tout simplement été écartée de l’émission suite à l’arrivée de Fanny Jandrain à la présentation. "Fanny Jandrain trouvait que l’on avait des profils trop similaires, elle n’a donc pas souhaité que je fasse partie de l’émission", explique Audrey qui a également jeté l’éponge de Viva Musique sur VivaCité. Cette fois-ci pour une question d’horaire.

Avec plus d’une corde à son arc, l’ancienne animatrice du Happy Hour de Fun Radio n’arrivait, en effet, plus à tenir le rythme. "Je finissais l’émission du soir vers 23 heures à Mons et je devais être présente à la revue de presse le lendemain matin très tôt sur Bruxelles. C’était difficile", explique celle qui, outre la présentation de La Grande Évasion et sa chronique dans le 8/9, prendra également les commandes de Bruxelles Matin, rendez-vous matinal des auditeurs de VivaCité, en tant que remplaçante officielle de Julie Van H.

À noter que la jeune femme fait également partie des chroniqueuses régulières du 6-8 de La Une aux côtés de Sara de Paduwa.