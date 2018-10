Quand les deux compères de l’humour absurde réalisent un two-man show, on dirait presque un vieux couple. "Ben quand on part en tournée, c’est un peu ça finalement", sourit Arnaud Tsamère qui est en train de titiller son acolyte Ben à l’heure du dîner avant de partir sur Liège et le festival du Voo Rire où ils jouent ce vendredi soir (cfr. leur vidéo décalée sur dh.be). "Le déclic de se mettre enfin ensemble est une synchronisation de nos agendas. Parce que l’envie, on l’a depuis très longtemps, depuis qu’on écrit des sketches ensemble." En effet, le duo a été révélé en 2013 lors de leurs passages à l’émission d’humour On ne demande qu’à en rire sur France 2.

Arnaud, on vous a aussi vu sur scène avec notre compatriote Renaud Rutten. Y aurait-il une volonté de revenir aux duos?

Ben : "C’est surtout qu’il y a une saturation des humoristes en solo. Il y en a beaucoup trop."

Arnaud Tsamère. "Il n’y a aucun inconvénient à être à deux, je n’y vois que des avantages pour l’instant. Tout va plus vite, surtout en écriture. On s’amuse et pouvoir partager et surtout vivre sur scène la même chose que l’autre personne, c’est agréable. En one man, tu peux débriefer avec ton régisseur après mais il ne l’aura jamais vécu comme toi tu l’as vécu sur scène. Alors qu’à deux oui, on se comprend mieux. La vie de tournée, elle est plus agréable à deux aussi. Prendre son train à deux, se dire bonjour le matin à l’hôtel…

C’est le paradoxe de l’artiste qui est aimé de beaucoup de gens mais qui, finalement, se retrouve très seul…

Arnaud. "(...)