Bosman, Bodart, Régine, Sheila: de la gloire aux déboires financiers

Divers

Ils étaient riches et célèbres mais ont tout perdu. Entre dépenses excessives, mauvais placements ou conseillers, addiction aux jeux, à l’alcool ou à la drogue, les causes sont multiples mais le résultat est toujours le même : un compte en banque qui flanche, le fisc qui rapplique et la faillite qui suit.

Et dans ce genre d’affaires, la Belgique n’est pas en reste. À commencer par le milieu sportif phare qu’est le football. Alors qu’ils ont amassé des millions avant de raccrocher les crampons, ces stars du ballon rond sont souvent surnommées les sous doués de la finance.

Les champions de l’endettement

Les cas belges les plus connus étant Gilbert Bodart et Jean-Marc Bosman. L’ancien gardien de but des Diables rouges a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis pour complicité dans l’affaire du braquage des Grottes de Han et avait également été placé sous mandat d’arrêt dans un trafic de fausse monnaie en 2008. Celui qui travaille aujourd’hui pour Vottem, un club pensionnaire de quatrième provinciale, a donc ainsi tout perdu en justice.

Tout comme Jean-Marc. Bien qu’ayant eu une carrière modeste, le milieu de terrain du RFC Liège est devenu célèbre suite à l’arrêt Bosman, en 1995, qui a complètement changé le visage du football et du sport européen. Mais après 15 ans de dépression, il est ruiné et avait même passé un appel à l’aide pour subvenir aux besoins de sa famille.

Et la liste est sportivement longue : la sprinteuse Marion Jones, les tennisman Henri Leconte et Boris Becker, le pilote Emerson Fittipaldi, le basketteur Dennis Rodman ou encore les footballeurs Christian Vieri et Paul Gascoigne. Tous en faillite ou situation précaire. Pour ne citer que les cas les plus connus dont les acteurs en payent encore les conséquences aujourd’hui.





Frédéric Deban ne vit plus sous le soleil

En juillet 2014, le comédien emblématique de la série à succès Sous le soleil est expulsé de son appartement parisien après 10 mois de loyer impayé. Celui qui jouait le personnage de Grégory Lacroix a en effet dû abandonner son logement suite à une procédure ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris. La Belgique l’a ensuite sauvé de son grave problème d’audition (seul un médecin belge a pu diagnostiquer sa labyrinthite aiguë) et en collaborant avec une maison d’édition bruxelloise. En effet, Frédéric Deban étant aujourd’hui devenu, à 51 ans, un auteur plus qu’un acteur.





Sheila, la déconne est finie

Après avoir connu ses heures de gloire dans les années 1960 et 1970, l’interprète des mythiques L’école est finie ou encore Spacer connaît des temps difficiles depuis les années 2000. "J’ai connu les belles heures de la Côte d’Azur , avait-elle encore confié à Nice Matin en 2014. Bon aujourd’hui, je ne dis pas que ce n’est pas bien, mais comme je ne peux pas payer le yacht, je m’abstiens…" Alors qu’elle a vendu des millions d’albums grâce à des tubes comme Vous les copains , aujourd’hui, la chanteuse française de 70 ans connaît quelques difficultés financières. Mais rien de catastrophique pour autant…





Michael Jackson, le cas le plus célèbre

Outre-Atlantique, le roi de la pop est sans conteste l’exemple de faillite par excellence. Malgré les millions de disques vendus dans le monde entier, les procès et ses envies dépensières ont conduit le chanteur à une descente aux enfers. À sa mort, Michael Jackson a laissé une ardoise de 500 millions de dollars. Le comptable du chanteur aurait révélé peu de temps après son décès qu’il dépensait chaque année 30 millions de plus que ce qu’il percevait. Et aux USA, on ne compte plus les célébrités qui se sont retrouvées sans le sou du jour au lendemain : de Withney Houston à Mickey Rourke en passant par Pamela Anderson, Nicolas Cage, Lindsay Lohan, Nicole Eggert, Gary Dourdan ou encore Courtney Love, 50 Cent, Toni Braxton, Kim Basinger et Lorenzo Lamas.





Linda et Rika, même combat

Si elle a connu le succès dans la chanson dans les années 80 ( Tiroli-Tirola ), mais également à la télé avec l’adaptation de son autobiographie, La Valise en carton , Linda De Suza vit une véritable descente aux enfers depuis de nombreuses années. La chanteuse lusophone de 68 ans affirme être ruinée après avoir été spoliée de ses droits d’auteur, mais également victime d’usurpation d’identité et de détournements de fonds. Elle a même fait un appel à l’aide à François Hollande.

Quant à Rika Zaraï, c’est aussi un incident de la vie qui l’a mise dans quelques difficultés financières. Victime d’un AVC il y a 8 ans, la chanteuse israélienne de 78 ans a quitté son immense maison pour réapprendre à vivre dans un nouvel appartement. "J’ai pensé que ma carrière était finie car aujourd’hui je pense souvent à la mort." Mais elle ne se retrouve pas encore Sans chemise, sans pantalon non plus.





Mallaury Nataf, SDF depuis 5 ans

Qui aurait pu prédire que l’héroïne de la série télévisée Le Miel et les Abeilles allait connaître la ruine et devenir SDF à seulement 39 ans? À l’époque de la série, Lola connaît un vrai succès et gagne même de jolis cachets. Mais aujourd’hui (elle vient de fêter ses 44 ans), Mallaury Nataf vit dans la rue. L’anévrisme de son mari et l’abandon de certains proches qui n’acceptaient pas son implication dans la religion juive orthodoxe a causé, selon elle, sa ruine et la perte de la garde de ses enfants. "Je mange dans les poubelles et dors sur du métal depuis cinq ans et demi. Et je déteste le métal. L’État ne fait rien pour les gens comme nous."





Marthe Mercadier, dans le merdier

"J’ai trop distribué, maintenant je rectifie le tir mais un peu tard , se lamente l’ex-participante à Danse avec les stars dans France Dimanche . J’ai gagné beaucoup d’argent mais j’ai dépensé tout ce que j’ai gagné." Ruinée (et même menacée d’expulsion il y a deux ans), l’actrice de 87 ans a failli finir à la rue. Un comble pour celle qui a joué avec Le Bon Roi Dagobert . Mais après un appel à la générosité des Français et un coup de pouce de Cindy Lopes de Secret Story (qui lui a proposé son logement), les forains de la Foire du Trône lui ont aussi offert la possibilité de s’installer provisoirement avec eux dans "une caravane avec tout le confort".





Régine au régime fiscal

Si la native d’Anderlecht (sous le nom de Régina Zylberberg), n’est pas prête à prendre sa retraite, la reine des nuits parisiennes prend en tout cas sa banqueroute avec philosophie. "Dans la vie, il n’y a pas cinquante solutions , déclarait l’artiste de 86 ans dans le documentaire Des histoires et des vies sur France 3. C’est où on est clochard, on se marre, on boit des coups, pas de soucis, pas d’impôts, on se fait pas chier avec des papiers. Ou alors on est très riche. Au milieu, c’est chiant. Pour moi. Moi, je suis contente parce que je suis ruinée. Il ne me reste plus que ça. Comme ça, je suis tranquille" . Il est vrai que les tickets de ses concerts ne s’arrachent plus comme… des P’tits papiers !





Fiona Gélin, la dernière en date

"C’est la deuxième fois de ma vie que je suis dans la dèche , précise l’actrice de 54 ans dans son autobiographie intitulée Si fragile. C’est quoi la dèche ? Ne plus rien avoir. Ne pas être dans la rue, non, mais ne plus rien avoir du tout. Compter ses pièces de monnaie. Se dire : aujourd’hui, je peux payer cela, demain, on verra bien."

Rayée de la liste des intermittents du spectacle depuis quelques mois, la star de Parole de flic survit comme elle peut. "Je touche le RSA. C’est-à-dire 482 euros par mois." Avant de parler sans tabous de son addiction à l’alcool "Je marchais au rhum […] Quand on boit trop on finit en hôpital psychiatrique, coma éthylique. L’alcoolisme est un suicide" - et à la drogue - "La cocaïne, c’est de la merde. On peut dire que je suis une rescapée. Je pourrais faire un guide sur la drogue et les cocktails".